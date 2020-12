Crash-test Euro NCAP : la Seat Leon brille, la Hyundai i10 n'a que 3 étoiles

Coup d'accélérateur du côté d'Euro NCAP. L'organisme indépendant de crash-test a lui aussi été bien perturbé par la pandémie. Jusqu'à présent, il n'avait publié en 2020 que quatre résultats. En voici aujourd'hui sept d'un coup ! On rappelle qu'Euro NCAP a revu en profondeur son système d'évaluation cette année, avec notamment un nouveau crash frontal et une analyse plus poussée des assistances à la conduite.

Ce qui n'empêche pas la majorité des candidates du jour de décrocher les fameuses 5 étoiles. Avec une mention spéciale pour la dernière Seat Leon : dans la catégorie protection des adultes, elle a obtenu 92 %, soit le meilleur score depuis le changement de notation. Et ce n'est pas tout : en protection des enfants, elle a eu 88 %, autre excellent score (le meilleur parmi les véhicules testés dans cette salve).

L'espagnole fait mieux que sa cousine technique Audi A3, qui a quand même eu les 5 étoiles. L'allemande a perdu des points pour la protection des usagers vulnérables de la route, la tête des piétons pouvant dangereusement heurter les montants de pare-brise en cas de choc. Les Land Rover Defender et Kia Sorento ont aussi eu 5 étoiles. Mais le coréen a un petit score de 82 % en protection des adultes, le bassin du conducteur étant trop en danger lors d'un choc frontal. En cas de choc piéton, le bassin de ce dernier est particulièrement exposé.

La bonne surprise, c'est le Isuzu D-Max. Son positionnement plus utilitaire aurait pu laisser supposer un résultat moyen, mais il a réussi haut la main ses crashs, avec 5 étoiles et de bons scores. Il a d'ailleurs eu 24/24 dans l'évaluation pour les enfants ! Son seul défaut est un système de freinage d'urgence peu efficace face aux cyclistes.

Deux modèles n'ont donc pas eu 5 étoiles. La Hyundai i10 n'en a eu que 3. Elle souffre clairement de l'évaluation plus sévère d'Euro NCAP. Mais c'est un résultat finalement correct pour une citadine d'entrée de gamme. La voiture est forcément pénalisée par une dotation technologique plus limitée, son freinage d'urgence de série ne pouvant détecter les cyclistes. Plus délicat, elle n'a eu qu'un score de 69 % en protection des adultes, le bassin du conducteur étant en grand danger en cas de choc frontal, tout comme sa tête en cas de choc latéral.

La déception du jour, c'est plutôt la Honda e, avec quatre étoiles. Certes, c'est une citadine, mais déjà plus grande, et sa sœur Jazz a bien eu 5 étoiles avec le nouveau protocole. Le score de 76 % pour la protection des adultes n'est pas terrible, surtout que la voiture (certes électrique, avec moteur arrière) est chère. En cas d'impact latéral, les plus jeunes enfants sont aussi mal protégés. Le freinage automatique d'urgence a été moyennement performant.

Les résultats du 9 décembre 2020

Score général Adultes Enfants Vulnérables* Équipements Audi A3 5 étoiles 89 % 81 % 68 % 73 % Honda e 4 étoiles 76 % 82 % 62 % 65 % Hyundai i10 3 étoiles 69 % 75 % 52 % 59 % Isuzu D-Max 5 étoiles 84 % 86 % 69 % 83 % Kia Sorento 5 étoiles 82 % 85 % 63 % 87 % Land Rover Defender 5 étoiles 85 % 85 % 71 % 79 % Seat Leon 5 étoiles 92 % 88 % 71 % 80 %

* usagers vulnérables sur la route (piétons, cyclistes)