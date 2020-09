Cupra Formentor - Vraie première - Vidéo en direct du salon Caradisiac 2020

Très proche du concept car dévoilé à l’occasion du salon de Genève 2019, le modèle définitif va débarquer sur nos routes d’ici la fin de l’année. Avant son arrivée en concessions pour son début de carrière officiel, il fera un détour par la Normandie et plus précisément à Ecausseville, petit village à 30 min de Cherbourg, qui accueille le premier salon Caradisiac dans un hangar à dirigeables en béton, tout simplement unique en Europe.

Si Cupra a déjà œuvré sur les versions sportives de certains modèles de chez Seat, le Formentor est le premier véhicule signé intégralement par la nouvelle griffe espagnole. Au premier regard, le Formentor donne l’impression d’être une sorte de Leon bodybuildée et haute sur pattes. Avec ses boucliers agressifs, sa quadruple sortie d'échappement, ses jantes laissant apparaître les étriers de freins Brembo, son épaulement marqué à l'arrière et sa peinture mate texturisée qui se marie parfaitement avec sa vocation sportive ce SUV en impose. Ses lignes n'ont rien de révolutionnaire mais elles sont très réussies et attirent le regard.

Découvrez le Cupra Formentor en visite 360 °

Dans l'habitacle, la filiation de la Leon est évidente puisqu’il s’agit de la même planche de bord. Les seules différences se situent au niveau du volant qui accueille le bouton de démarrage. Petite exclusivité au niveau du multimédia avec un écran central de 12 pouces.

Le conducteur sera installé dans une position de conduite, très basse proche de celle d’une berline. Il pourra choisir entre deux moteurs : le premier est une version hybride rechargeable de 245 ch qui arrivera en 2021 tandis que le second 100% thermique doté du 2.0 TFSI de 310 ch sera plus classique.

Les premières livraisons interviendront à l’automne prochain. Les prix des versions thermiques débuteront à partir de 44 670 €. Une édition de lancement "Première Edition", limitée à 60 exemplaires en France, sera proposée à partir de 52 815 €.

