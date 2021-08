Cyklær, la nouvelle marque de Porsche

Ce n'est pas le choix qui manque dans les vélos électriques haut de gamme. Mais un nouvel acteur à l'image plus que valorisante fait son entrée sur ce marché juteux. Porsche Digital annonce la création de la marque "Cyklær", qui va produire des vélos à assistance électrique, pour l'instant dans la catégorie en vogue des "gravel", ces vélos mi-figue, mi-raison, entre route et VTT léger.

Le cadre 100 % carbone et les équipements haut de gamme (le freinage est issu des vélos de route les plus chers) permet de limiter le poids à 15 kg, ce qui est excellent sur un modèle électrique. La batterie plutôt petite (250 Wh) joue aussi dans ce poids contenu. Le moteur Fazua délivre quant à lui les 250 W d'assistance maximum et un couple de 55 Nm. Une valeur correcte, mais inférieure à ce qui se fait actuellement sur le marché du vélo électrique.

La particularité de ce vélo plutôt bien équipé est la présence d'une caméra arrière retranscrivant ses images sur le smartphone pouvant être placé sur la potence. Une autre caméra, à l'avant, fait office de dash cam. Forcément, avec une telle configuration (le cintre monobloc est également en carbone), les prix s'envolent : la gamme débute à 6999 €, tandis que la version "streetwear" passe à 7999 €.