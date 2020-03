D'après Porsche, la 911 ne sera jamais 100% électrique

Une interview du directeur de Porsche Oliver Blume publiée sur le site officiel du constructeur allemand donne des détails intéressants à propos de l'avenir des mécaniques de l'iconique 911. Selon ses dires, la sportive ne cédera jamais au 100% thermique.

Oliver Blume déclare dans le communiqué que : "environ 50% des Porsche seront vendues avec un ensemble hybride ou un moteur totalement électrique d'ici 2025. Cependant, Porsche proposera toujours des moteurs thermiques et en particulier dans la 911 même si nous ne pouvons pas arrêter la progression vers plus d'électromobilité". La marque travaille depuis plusieurs années sur une 911 hybride. Les bruits de couloir indiquent que cette auto déboulera dès la génération 992 avec un flat six turbocompressé combiné à un moteur électrique similaire à celui de la Panamera 4 E-Hybrid.

Les années de la Porsche 911 sont-elles comptées ? Le pari de garder une partie thermique pour ce modèle est envisageable aujourd'hui mais les politiques gouvernementales interdisant les ventes des voitures à essence se multiplieront à l'avenir.