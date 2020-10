Dacia : à quoi ressemble la nouvelle Logan ?

Il n'y a pas que les Sandero et Sandero Stepway qui ont été revues de fond en comble. En même temps, Dacia a présenté la troisième génération de la Logan. Il est vrai que nous ne l'avons pas montrée lors de notre première découverte des citadines. Pour quelle raison ? Parce que cette nouvelle Logan ne sera pas vendue en France.

Une décision logique : la Logan se vendait au compte-goutte chez nous. La France a perdu depuis longtemps le goût pour les petites compactes à coffre. La première génération, lancée dans l'Hexagone en 2005, avait connu le succès… mais parce qu'elle était seule dans la gamme et donc unique option pour profiter du low-cost. Elle a vite été gênée par la Sandero, apparue en 2008… puis par le Duster, lancé en 2010.

Dacia a donc décidé de la faire disparaître du catalogue français. Mais vous la croiserez facilement si vous voyagez en Europe. Cette troisième génération de la Logan sera en effet vendue dans la plupart des pays de l'Est (Pologne, Hongrie, Roumanie, République Tchèque…), qui aiment encore les petites berlines, mais aussi en Espagne.

Comme les Sandero, la Logan profite de ce changement de génération pour davantage soigner son apparence. La silhouette est ainsi bien plus fluide et plus harmonieuse, l'auto perdant cet aspect de malle ajoutée maladroitement. Cela tient notamment au vitrage latéral un peu plus fin qui se prolonge dans la custode pour mieux lier les trois volumes. Une nervure passant au-dessus des portes se prolonge sur le coffre. Le pare-brise a été incliné et le toit plonge vers l'arrière. Cette Logan ose aussi de sacrées hanches ! Comme la Sandero, elle profite de phares et de feux plus aiguisés, avec des signatures lumineuses soignées.

Évidemment, Sandero et Logan sont toujours des soeurs. La planche de bord de la Logan est donc la même que celle de la Sandero et on retrouve ce bond en avant en matière de présentation. Celle-ci n'a plus rien de low-cost, avec des formes modernes et une ergonomie améliorée grâce à un écran tactile en position haute.

Cette Logan mesure 4,40 mètres de longueur. C'est 31 centimètres de plus que la Sandero. L'empattement est plus grand de près de cinq centimètres, ce qui permet d'avoir plus d'espace aux jambes sur la banquette. Mais l'atout numéro 1, c'est le volume du coffre, qui est ici de 528 litres, contre 328 litres sur la Sandero. L'accès reste toutefois une malle.

Et il n'y aura plus de Logan à hayon. En effet, la déclinaison break MCV sera classée sans suite. Curieux, celle-ci ayant encore des adeptes, notamment en France, avec près de 7 000 ventes en 2019, faisant mieux que le Lodgy. À la place, pour ceux qui veulent du volume, la marque prépare un nouveau modèle 7 places, influencé par l'univers des SUV.