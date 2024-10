Le Dacia Duster 4x4 reste seul sur le toit du monde

Le Dacia Duster 4x4 est disponible en trois finitions, Expression, Extreme et Journey.

L’Expression, facturée 26 200 € (soit une hausse de 500 € depuis la commercialisation en janvier dernier…), est déjà complète. Les 4 vitres et rétros électriques, la caméra de recul, la réplication de smartphone sans fil, la clim manuelle, les jantes en alliage de 17 pouces, l’instrumentation digitale de 7 pouces, la sono à 4 haut-parleurs ou encore l’écran central tactile de 10 pouces sont de série.

Les Extrême et Journey sont au même prix – 27 700 € – mais diffèrent par leur dotation. Les deux gagnent une clim auto (monozone), une carte mains libres, des feux de route automatiques, des projecteurs antibrouillards ou encore des rétros rabattables électriquement.

Plus typée usage rude, l’Extreme se pare des tapis de sol en caoutchouc, des barres de toit modulables, de sellerie TEP MicroCloud lavable, de la Protective box dans le coffre ou encore des décorations brun cuivré.

Voulue plus chic, la Journey ignore ces éléments, auxquels elle préfère les jantes de 18 pouces, le GPS couplé à un système audio 6 HP Arkamys®, le chargeur de smartphone à induction et les barres de toit grises.

Le point techno

Le Duster 4x4 dispose des aides à la conduite légales mais pas plus. Régulateur/limiteur de vitesse, aide au maintien de file, détecteur de fatigue et freinage d’urgence, notamment, sont de série, mais, par exemple, le régulateur actif et le centrage sur la voie restent indisponibles, même en option. Doit-on le regretter ? Pas forcément tant le caractère très intrusif de telles assistances chez d’autres marques pousse à les désactiver, alors qu’on garde branchées celles, discrètes, du Duster.