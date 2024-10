Le Dacia Duster 4x4 reste seul sur le toit du monde

La concurrence : toujours plus chère

En temps norma, le Dacia Duster reste le 4x4 le moins cher du marché, toutes catégories confondues. Toutefois, son seul rival direct, le Suzuki Vitara Boosterjet Allgrip (129 ch) s’affiche à partir de 24 990 €, car il bénéficie d’une remise temporaire de 4 000 € jusqu’au 31 octobre 2024. Le Dacia le domine par son habitabilité, son confort et ses qualités routières, mais le vieillissant Suzuki réplique par une garantie 3 ans. La lutte restera difficile pour lui, sauf si on tient absolument à un toit vitré, indisponible sur le roumain et de série sur le japonais en finition haute…

À retenir : incontournable

Commençons par ce qui fâche : fini le diesel sur le Duster, y compris en 4x4. Cela se paie par un couple en baisse et une consommation en hausse. Toutefois, le petit dernier ne devient pas gourmand pour autant, et grâce à une boîte bien étagée, profite de très bonnes reprises. En changeant de génération, il progresse nettement par sa présentation, son confort général, ses qualités routières et son agrément dynamique, tout en demeurant compétent en hors-piste. Là, c’est surtout dans les ascensions raides sur terrain peu adhérent qu’il manifeste sa supériorité sur le 4x2, ce qui intéressera particulièrement les habitants des zones montagneuses. Que reprocher au Roumain ? Vu son prix, presque rien, hormis sa commande de boîte déplaisante (mais cela peut s’arranger avec les kilomètres) et les bruits d’air. Intrinsèquement fort réussi, ce Duster demeure une excellente affaire, si l’on a besoin de quatre roues motrices.

Caradisiac a aimé

Les prix toujours très intéressants

L’habitabilité

Le volume du coffre

Les qualités dynamiques

Les belles reprises

Le confort général

Les très bonnes compétences en tout-terrain

L’équipement de série

Le moteur volontaire

L’ergonomie

Caradisiac n'a pas aimé

Le moteur rugueux à bas régime

Le manque de couple à très bas régime

L’absence de GPL et de diesel

L’impossibilité d’une boîte auto

La commande de boîte accrocheuse

Les bruits d’air autour des montants avant

Les aides à la conduite avancées indisponibles