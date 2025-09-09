Dacia en force au salon de Lyon 2025

Dacia est l’une des marques préférées des automobilistes européens en général, et français en particulier. La Sandero est en effet la troisième voiture la plus vendue dans l’Hexagone depuis le début de l’année, devant les Duster (n°6) et Jogger (n°22). Quant au Bigster, dernier arrivé dans la gamme, il occupe déjà le 30ème rang et tout laisse à penser que sa progression ira accélérant dans les mois à venir, ceci grâce à une gamme de prix qui démarre au tarif imbattable de 24 990 €.

A Lyon, le SUV familial de la gamme s’exposera avec les motorisations hybrides (ou mild hybrid) que nous connaissons déjà, mais le nouveau et très attendu bloc Hybrid-G 150 4x4, récemment évoqué par Caradisiac, ne sera hélas pas de la partie. Très prometteur avec son petit moteur électrique animant le train arrière en complément de la mécanique 1.2 turbo affectée au train avant, celui-ci sera également proposé d’ici quelques mois sur le Duster.

Un Duster qui s’avère lui aussi particulièrement compétitif, puisqu’affiché à partir de 19 990 €, ou 25 500 € pour la très étoffée version Journey animée par le moteur Mild hybrid 130. Qui dit mieux ? Pas grand monde évidemment, et ceci explique aussi pourquoi Dacia ne proposera pas de "ristourne salon" aux visiteurs. Des visiteurs qui pourront (re-) découvrir la Sandero (dès 12 990 €) et sa déclinaison Stepway (16 150 €) : championne d’Europe des ventes 2024, la Sandero est aussi en tête du classement sur les 7 premiers mois de l’année. Une sacrée cliente, donc.

L’autre force de Dacia est de proposer des modèles adaptés aux besoins essentiels, et si le Bigster n’existe qu’en 5 places, il y a dans la gamme le Jogger qui propose lui une troisième rangée de sièges, et se voit proposé à partir de 20 100 €.

A signaler enfin la présence de la Spring, citadine électrique qui a un peu (beaucoup) perdu de son attrait depuis qu’elle ne bénéficie plus du bonus écologique. Elle a beau être l’une des moins chère des « voitures à piles » disponibles sur le marché français (à partir de 16 900 €), ses prestations globales restent inférieures à celles de la Citroën ë-C3.

Les Dacia à l'essai au salon de Lyon 2025: Spring Electric 65 (photo ci-dessus), Sandero Stepway extreme ECO-G 100, Sandero berline journey ECO-G 100, Jogger 7 places extreme hybrid 140, Duster extreme mild-hybrid 130 4x4, Duster journey ECO-G 100, Bigster journey hybrid 155, Bigster extreme mild-hybrid 140







