Défauts de fabrication, quels sont les mauvais élèves ?

L’enquête de Mobilians « La cote d’amour des constructeurs » est pleine d’enseignements. En plus de la façon dont les concessionnaires jugent leurs marques et aussi la confiance qu’ils leur accordent, voici un classement qui pointe le sérieux de la fabrication des autos.

Il s’agit en réalité du taux de retour après-vente sur les défauts de fabrication produit. Sur les 28 constructeurs étudiés, 23 % des concessionnaires se disent tout à fait satisfaits, 50 % plutôt satisfaits, 24 % plutôt pas satisfaits, et 4 % pas du tout satisfaits. Au total, la satisfaction est évaluée à 73 %, soit 15 % de mieux que l’année dernière, une évolution notable.

Une marque chinoise dans le top 5

Néanmoins, il existe de fortes disparités entre les marques. La première du classement, qui n’est autre que Honda décroche la note de 9,75/10, lorsque Jaguar/Land Rover n’obtient que 1,6/10 ! Globalement, ce sont les marques japonaises qui trustent les meilleures places. Honda, Suzuki et Toyota sont sur le podium. Mais la surprise vient de MG que se place en cinquième position avec 7,80/10, tout juste derrière Volvo. Un joli score qui démontre le sérieux de la production chinoise.

Quant aux marques premium, il n’y a que Volvo qui se démarque vraiment. BMW se situe à une modeste 7e place (7,67/10) tandis que Mercedes et Audi sont relégués aux 20e et 21e rangs. DS, en 26e position, fait grise mine et se place juste derrière Peugeot et Citroën. Renault fait nettement mieux (10e place), juste derrière Dacia.

L’année dernière, c’est Volvo qui était à la tête du classement (8,28/10) suivi du trio Suzuki, Toyota et Honda. Jaguar et Land Rover fermaient déjà la marche, Citroën, Peugeot et DS étaient déjà mal classés, mais Alfa Romeo s’en sortait nettement mieux (18e place). Enfin, MG est montée en flèche puisqu’elle figurait à la 14e position en 2022.

Le classement 2023 par marque