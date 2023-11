Les concessionnaires ont-ils confiance en l'avenir de leur marque ?

Lundi dernier, nous publiions un article reprenant une enquête réalisée par Mobilians auprès des concessionnaires. Cette « cote d’amour des constructeurs » est le résultat d’un questionnaire complet sur la façon dont jugent les professionnels vis-à-vis de leur marque.

Une des questions posée était la suivante : quel est niveau de confiance dans l’avenir de votre marque sur le territoire français ? Seulement 38 % ont indiqué avoir confiance, un score peu encourageant. Et 62 % des marques inspirent peu confiance.

En haut du classement se situent Skoda, Dacia et Renault. Il faut dire que Skoda est une marque qui monte depuis plusieurs années déjà et que sa gamme est composée de modèles de plus en plus qualitatifs. Dacia profite d’une forte image et les chiffres de ventes ont de quoi rassurer les concessionnaires. Le prochain Duster, qui sera présenté au salon de Genève 2024 (du 26 février au 3 mars), augmentera ses prestations grâce à l’adoption de la plateforme CMF-B. De plus, le Bigster, un SUV à sept places, est attendu en 2025.

Quant à Toyota, la marque est celle qui regroupe le plus de personnes confiantes. Cela fait au moins depuis six années qu'elle est située en haut du classement final de l’enquête Mobilians. La confiance est un pilier solide auprès de ses concessionnaires.

Citroën en déficit de confiance

À l’inverse, un autre constructeur japonais, en l’occurrence Mitsubishi, est relégué à la dernière place. Sa gamme est moyennement riche avec quatre modèles, mais surtout deux d’entre eux sont des Renault rebadgées. Les Colt et ASX sont respectivement des Clio et Captur. Sans distinction de style, difficile alors de se battre face à de tels ténors dans leur catégorie respective.

Alfa Romeo n’inspire pas confiance non plus, il faut dire que les chiffres de vente ne sont guère encourageants et le Tonale peine à se faire une place dans un segment très disputé. Citroën est également en mauvaise posture, son positionnement un peu flou, nous poussant même à penser que la marque pouvait prendre un virage low cost, ne doit pas rassurer les concessionnaires. Cependant, la prochaine ë-C3 attendue en 2024 sous la barre des 25 000 €, voire sous 20 000 € en 2025, devrait mettre du baume au cœur aux équipes.