Des sièges chinois dans les futures Aston Martin

Il y a quelques jours, nous apprenions la signature d’un nouveau partenariat technique entre Aston Martin et le constructeur américain Lucid Motors. Les futurs véhicules électriques de la marque anglaise adopteront des groupes motopropulseurs mis au point par le rival de Tesla, dans des versions très puissantes.

Mais ce partenariat en cache d’autres : non seulement Aston Martin devrait continuer de travailler avec Mercedes-Benz pour l’électronique embarquée de ses voitures, mais l’enseigne de Gaydon va également collaborer directement avec son nouvel actionnaire Geely. Propriétaire de 17% des parts d’Aston Martin, Geely lui fournira notamment les sièges ainsi que les circuits de ventilation, servant aussi bien au chauffage qu’à la climatisation du véhicule.

Toujours une finition spéciale

Il y aura donc bien du « made in China » à l’intérieur des Aston Martin, mais cela n’empêchera évidemment pas ses équipes de continuer à confectionner des habitacles à la finition exquise (le constructeur est connu pour ses superbes cuirs et autres éléments de finition). D’après les journalistes d’Autocar, Aston Martin compte actuellement 300 sous-traitants et veut réduire ce chiffre de 30% environ.