« Volkswagen vous informe qu'un certain nombre des modèles de la gamme Volkswagen produits en Chine ont été importés sur les marchés européens par des voies non officielles. Toutes les demandes de service et d'entretien, y compris la garantie, ne peuvent être prises en charge par les concessionnaires Volkswagen agréés du réseau français. De plus, Volkswagen France et son réseau de concessionnaires ne peuvent pas fournir aux clients des pièces d'origine Volkswagen pour des modèles qui sont uniquement vendus en Chine. »

Voici une partie du message publié par la marque sur son site internet. On découvre ainsi que des modèles ont été importés depuis la Chine par des canaux non officiels en Europe et en France. La marque se dégage ainsi de toute responsabilité concernant ces véhicules. En plus de la perte de la garantie et le refus de Volkswagen de les entretenir, ils ont été construits uniquement pour les conditions du marché chinois, et ne sont donc pas homologués pour d’autres marchés. Ils ne disposent pas d’une approbation de type européenne et d’un certificat de conformité (CoC). Sans ce document, il est impossible d’immatriculer de façon légale le véhicule en question.

Un cas déjà recensé en Allemagne

La marque conseille de s’adresser à des concessionnaires agréés du réseau Volkswagen France et d’éviter les canaux non officiels. Si ce fait est nouveau en France, un cas a déjà été recensé en Allemagne avec une vingtaine d’ID.6. Ce modèle, non vendu en Europe, était proposé par le réseau de la marque ! Le vendeur pensait certainement faire de belles marges, sauf que VW l’a traîné en justice en exigeant la destruction des voitures.

À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, Volkswagen France n’a pas encore communiqué les modèles concernés et le volume d’unités que cela peut représenter, ni comment ses Volkswagen ont pu atterrir en France. Il est simplement indiqué que sont notamment concernées les séries spéciales ID. Life Max.