Dossier Citadines : le TOP DIX des coffres

En France, pour l’homologation d’une voiture on passe par l’organisme privé UTAC (Union Technique de l'Automobile, du Motocycle et du Cycle). Cet organisme est chargé par les autorités françaises de procéder à tous les essais de mise en conformité des véhicules ainsi que de leurs équipements en se conformant aux directives édictées par la Commission européenne. Ainsi l’UTAC procède aux tests d’homologation comme le WLTP (Worldwide Harmonised Light vehicles Test Procedure) regroupant l’ensemble des nouvelles procédures d’essai des véhicules concernant en particulier les mesures de consommation de carburant, des rejets de CO2 et d’autres polluants. Ce préambule pour expliquer que si l’homologation d’une voiture est soumise à une réglementation précise, en ce qui concerne les volumes de coffre c’est le flou intégral, il n’y a pas d’homologation. C’est pourquoi les constructeurs font à peu près ce qu’ils veulent pour calculer la capacité du coffre de leurs voitures.

Chacun fait, fait, fait, c’qui lui plait, plait, plait...

Le constructeur peut tout simplement remplir le coffre d’eau, cela donne une valeur importante, mais peu crédible, car si l’eau s’infiltre partout on mesure tout l’espace disponible, même dans les endroits ne permettant pas d’y glisser un bagage. Plus proche de la réalité, la norme allemande « VDA 210 », qui est reprise par pratiquement toutes les marques automobiles consiste à évaluer la capacité d’un coffre en insérant des briquettes d’une forme standardisée de 200 mm de long, de 100 mm de large et de 50 mm de haut. Chacune d’entre elles représente le volume d’un litre ou un dm3. Le jeu consiste à insérer le plus possible de briquettes dans un coffre, plancher en place, mais en incluant le rangement situé en dessous s’il existe (emplacement de roue de secours par exemple) et en laissant la plage arrière (ou cache-bagages) bien fixée, le hayon doit pouvoir se fermer. Le nombre des briquettes insérées indique la capacité en litre du coffre.

Attention une norme peut en cacher une autre

Il existe aussi la norme « VDA 211 », on remplit le coffre jusqu’au ras du haut de la banquette arrière. La différence peut être importante comme Caradisiac l’a constaté entre la Renault Clio 5 et la Peugeot 208 (voir l’article : Renault a surévalué de 24 % le volume de coffre de sa Clio). Renault annonçait 340 litres selon la norme « VDA 211 », avec la norme « VDA 210 » c’est seulement 274 litres. Face à sa rivale française Peugeot 208 dans le coffre de laquelle Caradisiac a pu placer 262 litres, la différence n’est pas énorme : 12 litres. Mais douze litres ce n’est pas rien. Pour s’en faire une idée plus précise, prenons l’exemple d’un pack de bouteille d’eau minérale. Six bouteilles de 1,5 litre cela fait 9 litres en tout, mais là on parle de l’eau contenue dans les bouteilles, l’encombrement est bien supérieur et se situe autour des 14 litres (13,833 litres pour le pack que j’ai mesuré). Donc douze litres de plus cela correspond presque à la valeur d’un pack d’eau.

Un coffre ce n’est pas qu’une capacité

Mais la capacité d’un coffre n’est pas tout, son accessibilité est aussi importante. Ainsi une hauteur de seuil trop élevée ne facilite pas le chargement, un volume de coffre trop tarabiscoté (à cause des passages de roues par exemple) perturbe également le chargement. Certains aspects pratiques peuvent aussi être importants, comme des espaces de rangement spécifiques qui peuvent contenir de menus objets (outils, lampe de poche, rouleau de papier absorbant, bidon d’huile…), un filet de retenue, des crochets pour suspendre un sac…