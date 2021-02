Dossier nouveautés : les futures Dacia

Pour Luca de Meo, Dacia est une marque qui compte dans l’univers du Groupe Renault. Le nouveau Directeur général du groupe s’est dit impressionné par la rentabilité de la marque roumaine. Il veut désormais en faire l’un des fleurons du groupe et pour augmenter sa compétitivité il s’est décidé à l’associer à la marque russe Lada. C’est le Français Denis Le Vot (à droite sur la photo) qui présidera cette nouvelle entité Dacia & Lada. Déjà Lada dispose dans sa gamme d’une Dacia rebadgée (il s’agit de la Lada Largus, une ancienne Dacia Logan MCV) mais pour Luca de Meo cette association ira beaucoup plus loin puisque les deux marques disposeront de la même plateforme (la CMF-B), des mêmes moteurs des mêmes équipements. En exploitant ensemble les synergies d’ingénierie et de fabrication, Dacia et Lada vont encore réduire leurs coûts et malgré un renchérissement en équipements de leur gamme maintenir des prix de vente réduits.

Un SUV taille XL

Dacia veut grandir et pour voir plus grand quoi de mieux qu’un SUV du segment C, un vrai rival des Nissan X-Trail ou Peugeot 5008 dont le tarif sera celui d’un véhicule de segment inférieur. C’est ce qu’annonce le concept-car Dacia Bigster, un modèle de 4,60 m de long capable de transporter sept personnes et dont la production débutera en 2025. Sur ce concept-car on remarque également le nouveau logo de la marque Dacia (un D et un C stylisés) qui ornera les calandres des futures Dacia. Le style du Bigster s’il offre un air de similitude avec le Duster affiche des lignes plus anguleuses, ce sera sans doute la nouvelle identité stylistique des futurs modèles Dacia. D’ailleurs pour confirmer que la marque va modifier son style, Dacia accueille depuis peu un nouveau directeur du design, Alejandro Mesonero-Romanos (photo), un transfuge des chez Seat-Cupra.

Pluie de SUV

Le Dacia Bigster ne sera pas le seul SUV de la marque roumaine puisque le Dacia Duster va continuer sa carrière et se verra renouvelé en 2024, soit un an avant l’arrivée du Bigster. À cette occasion, il pourrait bien inaugurer le nouveau logo. Il y aura aussi la petite voiture électrique Dacia Spring qui a des allures de mini-SUV et enfin, le Dacia Lodgy va troquer sa carrosserie de monospace pour celle d’un SUV. Et cette transformation interviendra prochainement puisque la production de ce modèle entièrement remanié devrait débuter en octobre 2021 pour une commercialisation début 2022.

Une plateforme moderne

Aujourd’hui, on fête chez Dacia le lancement des Dacia Sandero et Dacia Sandero Stepway. Des citadines qui prouvent la montée en gamme de la marque roumaine en utilisant pour la première fois la plateforme CMF-B qui a été inaugurée chez Renault par la Renault Clio 5.

Il s’agit d’un grand changement entre l’ancienne plateforme qui provenait de la Clio 2 de 1998 et cette base technique moderne et modulable. Elle s'adapte à de petits véhicules jusqu'à des véhicules de 4,60 m de long. Ce sera à terme, la seule plateforme utilisée par Dacia et Lada. Afin de limiter les coûts le plus possible, par rapport à la plateforme CMF-B qui équipe la Renault Clio 5, la CMF-B des Dacia ne bénéficie pas de la même rigidité (aciers différents) ni de la même isolation phonique, ce qui n’empêche pas d’observer au volant des nouvelles Sandero de gros progrès en ce qui concerne le comportement routier, le freinage et la tenue de cap.

Le plein de nouvelles motorisations

En plus d’une nouvelle plateforme, les nouveaux produits Dacia se dotent dans l'habitacle de nouveaux matériaux plus valorisants et aussi d’équipements high-tech : écran multimédia 8 pouces, caméra de recul, radars de stationnement avant, frein de stationnement électrique, clef mains libres, surveillance d’angle mort, climatisation automatique. Et il y a eu aussi un gros travail de fait sur les motorisations, ainsi la Dacia Sandero dispose des mêmes motorisations que la Clio 5 : SCe 65 ch, TCe 90 ch avec boîte manuelle 6 ou CVT et TCe Eco-G 100 ch GPL. Les motorisations vont continuer à évoluer pour la marque roumaine et s’il n’y a un jour plus de diesel sous le capot des Dacia on trouvera une motorisation hybride E-Tech de 140 ch. Ce sera le remplaçant du Lodgy qui l’inaugurera. Il s’agit de la même motorisation E-Tech que la Clio 5 qui existera chez Dacia dans une version un peu moins évoluée, sans doute sans le dispositif Brake qui améliore la récupération d’énergie à la décélération et au freinage. Ce n’est pas tout puisque le bloc 1.3 TCe en 140 et 160 ch devrait bénéficier d’une hybridation légère. Enfin avec l’arrivée de la norme Euro 7 vers 2025, Dacia disposera d’un nouveau bloc trois cylindres turbo qui existera en deux cylindrées (1.2 et 1.5) avec système mild-hybrid 12V puis 48V. Ces nouveaux blocs viendront épauler une motorisation hybride qui devrait elle aussi évoluer pour le Bigster avec un peu plus de puissance. Enfin, il y a aussi, et cela dès aujourd'hui, le 100 % électrique avec la petite Dacia Spring. Pour vivre avec son temps, Dacia évolue dans le bon sens.

Rationalisation de la gamme

En plus de l’arrivée des nouvelles Sandero, Dacia modifie sa gamme. Ainsi le remplaçant du Dacia Lodgy s’il adopte une allure de SUV conservera son caractère familial et remplacera à la fois le Lodgy, mais aussi le break Logan MCV qui ne sera pas renouvelé tandis que la nouvelle berline Dacia Logan (présentée en même temps que la Sandero) ne sera pas vendue chez nous. Enfin, le Dacia Dokker quitte le catalogue de la gamme roumaine pour intégrer celui de Renault sous les noms de Renault Express et Renault Express Van. Ce dernier qui est un modèle utilitaire sera le seul vendu chez nous. Enfin, il est fort possible que pour des raisons d’émissions de CO2 limitées dans nos contrées, la transmission 4x4 des futurs Dacia Duster et Bigster ne soit pas disponible chez nous.

Toujours des prix attractifs

Montée en gamme, utilisation d’une plateforme moderne, arrivée de nouveaux moteurs et de nouveaux équipements, association avec Lada, intégration du segment D avec le Bigster, Dacia ne veut plus être la marque low cost du groupe Renault. Pour autant, elle va conserver ses tarifs attractifs qui ont fait tant pour sa renommée. En revanche, grâce à l’arrivée du Dacia Bigster, Dacia va proposer un modèle qui devrait dépasser les 30 000 € dans sa version la plus haut de gamme, soit le tarif d’entrée de gamme des modèles concurrents. Un tarif inconnu de Dacia actuellement puisque le Dacia Duster Blue dCi 115 4x4 en finition Prestige culmine à 22 000 €. Pour le nouveau directeur de Dacia, Denis Le Vot, l’objectif de Dacia est clair, donner à la marque roumaine une dimension encore plus internationale en couvrant davantage de marchés qu’actuellement. Avec une gamme élargie vers le haut et encore plus attractive, c’est un pari qui mérite d’être tenté.