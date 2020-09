E-Pace, le guide d'achat de la Jaguar la plus vendue - Salon de l'auto Caradisiac

Sans surprise Jaguar, comme la majorité des constructeurs, a cédé aux sirènes du SUV il y a quelques années. La première incursion de la marque au félin date de septembre 2015 avec le F-Pace. Presque deux ans plus tard (juillet 2017), Jaguar revient à la charge avec un modèle plus compact : le E-Pace.

Comme à son habitude chez la marque britannique, le design est soigné et le E-Pace s’affirme clairement comme l’un des plus réussis de la catégorie : la face avant est caractéristique, les ailes sont marquées et l’arrière est très proche du coupé F-Type. Avec ses lignes sportives, il est ainsi moins typé SUV que le nouveau Mercedes GLA.

La présentation est plus classique. On remarque toutefois quelques touches de modernité comme par exemple l’instrumentation 100% numérique. Toutefois, on notera quelques égarements au niveau de la qualité de certains matériaux décevants pour la catégorie et pour la réputation de la marque.

À l’inverse, malgré ses 4,40 m de long, le E-Pace soigne ses occupants avec un espace correct, compte tenu de son gabarit réduit et un confort de sièges vraiment bon pour la catégorie. Même constat pour le volume de coffre, avec 577 litres, ce qui très bien pour le segment.

Élaboré à partir de la plateforme de la derrière génération de Land Rover Evoque, le E-Pace est animé par des moteurs essence et diesel dont les puissances oscillent entre 150 et 300 ch.

Le E-Pace arrivera prochainement à mi-carrière. Il devrait bénéficier à cette occasion d’un restyling lui permettant d’hériter de motorisations hybrides inaugurées récemment sur le Land Rover Evoque.

Après le F-Pace, Jaguar réédite l’expérience SUV dans une partition plus compacte. Le E-Pace vient jouer sur les terres des Allemands avec des ambitions résolument sportives. En a-t-il les capacités ? Réponse au volant de la version D240.

LA JAGUAR E-PACE EN OCCASION Prix d'une Jaguar E-Pace neuve : de 37 100 € à 56 000 € Prix d'une Jaguar E-Pace en occasion : de 27 000 € à 64 900 € Plus de 150 annonces de Jaguar E-Pace d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac La Fiabilité de Jaguar, comme celle de Land Rover, s'est largement améliorée depuis quelques années. Et le E-Pace, basé sur une plateforme identique à celle du Range Rover Evoque, lui-même fiable globalement, bénéficie de ces améliorations. Les témoignages de propriétaires sont en effet plutôt flatteurs dans l'ensemble, du moins au niveau de la fiabilité. Sont signalés de loin en loin des bugs électroniques, manifestement inévitables avec des voitures qui en sont bourrées (non reconnaissance des clés, bugs du GPS, de la radio, du préchauffage en stationnement, etc).

