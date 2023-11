Élection du Van of the Year 2024 : carton plein pour Ford

Il y avait en lice le Ford Transit Custom, le Renault Trafic Van E-Tech, l'Iveco eDaily, le Master Hyvia H2 Tech, le Mercedes e-Citan et l’Opel Vivaro-e Hydrogen. Soit un seul véhicule thermique contre le plein de véhicules électriques. Soit une seule vraie et complète nouveauté contre le plein de véhicules revus et améliorés, électrifiés ou hydrogénés, bref existants. Que croyez-vous qu’il arriva ? Eh oui, le trophée de “L’International Van of the Year 2024” (IVOTY) a été attribué au tout nouveau Ford Transit Custom, dans sa version Diesel s'il vous plaît. Et c'est logique : le prix le plus prestigieux du monde des utilitaires est revenu au véhicule le plus moderne, le plus abouti et le plus convaincant du moment. Un succès très large avec 131 points engrangés par le Ford contre 43 à l'Iveco eDaily et 35 au Renault Trafic Van E-Tech, le Master Hyvia H2 s’adjugeant une honorable quatrième place avec 32 points.

Le prix de l'International Van of the Year est attribué chaque année par un jury de 24 journalistes européens, représentants autant de pays, spécialisés dans les véhicules utilitaires. Le prix a été remis à Lyon dans le cadre du salon Solutrans. « Depuis la création de ce concours il y a 23 ans », a commenté Jarlath Sweeney, président de l'IVOTY, « c'est la cinquième victoire pour le Ford Transit, d'abord en 2001 et 2007 avec le modèle polyvalent de l'époque, puis avec le Transit Custom qui s'est assuré le titre en 2013, en 2020 et maintenant pour 2024 ». Très fier de ce résultat, Hans Schep, Directeur général de Ford Pro Europe, a rappelé que « le tout nouveau Transit Custom a été conçu et élaboré pour répondre aux besoins les plus divers des professionnels. En plus de notre diesel primé, les clients auront bientôt le choix entre des versions PHEV et électriques ».

Et le pick-up de l'année est…

Autre concours, l'International Pick-up Award (IPUA) récompense tous les deux ans, les meilleurs pick-up du marché. Et devinez qui a gagné le prix 2024 : le Ford Ranger ! Mais il n'est pas seul sur la plus haute marche du podium. Son alter ego, le Volkswagen Amarok, s'est lui aussi vu décerner ce prix, à parfaite égalité avec le Ford. Ici aussi, la logique a prévalu. Après des essais communs en Grèce le mois dernier, « il s'est avéré impossible pour les membres du jury de séparer les deux modèles ». Le Volkswagen Amarok est une émanation du Ford Ranger et tous deux sortent des usines Ford d'Afrique du Sud. Seuls quelques détails les distinguent l'un de l'autre.

Si l'IPUA reste un prix très important pour les constructeurs de pick-up, il n'a plus la même saveur en France, où les imposants double cabine ici récompensés sont quasiment voués à disparaître. La faute à un malus exorbitant totalement dissuasif.