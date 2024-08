Elon Musk défend les voitures thermiques alors que le patron de Volkswagen veut les bannir

Crédit photo MaxPPP

Chaque jour ou presque, Elon Musk surprend par ses déclarations. Après avoir récemment annoncé le soutien financier du candidat Donald Trump à l’élection présidentielle américaine, il semble avoir réussi à faire changer d’avis ce dernier sur les voitures électriques : l’ancien président des Etats-Unis a en effet déclaré qu’il était « obligé d’accepter les voitures électriques » en raison de l’aide apportée par le patron de Tesla.

Presque simultanément, Elon Musk se met à défendre l’industrie pétrolière après avoir déjà loué son utilité publique à la fin de l’année dernière. A l’occasion d’une conversation avec Donald Trump publiée en direct sur son réseau X (anciennement Twitter), il affirme en effet qu’il ne faut pas s’en prendre à cette industrie. « Elle permet à l’économie de tourner et elle emploie de nombreuses personnes pour fournir l’énergie nécessaire », lâche-t-il. Toujours d’après Elon Musk, la planète peut encore fonctionner avec une industrie pétrolière majoritaire pendant un demi-siècle ou même 100 ans avant de changer son modèle. Des déclarations difficiles à interpréter puisque dans la même conversation, il dit aussi qu’il faut se passer le plus vite possible de ces énergies fossiles.

Pendant ce temps, chez Volkswagen…

Tesla le constructeur de voitures électriques qui défend les thermiques, et Volkswagen le fabricant d’autos à énergie fossile qui pousse pour l’électrique. Voilà la situation étonnante dans laquelle nous nous trouvons, puisque le patron du groupe allemand Oliver Blume soutien aux journalistes de Welt que l’Union européenne doit adopter une réglementation obligeant les constructeurs à passer aux voitures électriques. Le groupe allemand réalise l’essentiel de ses bénéfices actuellement avec ses voitures thermiques, les ventes de ses modèles électriques ayant largement fléchi en Europe depuis le début de l’année 2024. Bref, on ne sait pas encore où va exactement l’industrie automobile sur ses principaux marchés.