En direct du Mondial de l'Auto 2022 - DS 7 : une domination à confirmer

En quelques années, la DS 7 est devenue le modèle de DS le plus vendu et il a même représenté près de la moitié des ventes de la marque. Cet engouement fut tel qu'elle a représenté le SUV premium le plus écoulé en France entre 2018 et 2021.

Aujourd'hui, l'heure du restyling a sonné et le premier changement concerne l'appellation. Fini DS 7 Crossback et place à DS 7. Plus de simplicité donc qui s'accompagne d'un style profondément modifié notamment les faces avant et arrière. Ainsi, l'avant adopte une nouvelle signature lumineuse et notamment les feux de jour inédits. Finis les verticaux d’avant restyling, ils sont remplacés par de nouveaux dénommés « DS Light Veil », qui comprennent quatre traits composés de 33 LED. Ils côtoient des projecteurs plus fins qui changent de technologie. Fini, les cristaux qui tournent et qui constituaient l’une des marques de fabrique de DS. Désormais la marque française a fait appel à des projecteurs Pixel LED. Pour le reste, la calandre s'élargit et le bouclier a été repensé. Même tendance à l'arrière avec un nouveau hayon, des feux amincis et la signature DS Automobiles qui remplace DS 7 Crossback.

À l’intérieur, moins de transformations. On retrouve ce qui a fait le succès de la DS7 avec une planche de bord qualitative avec une bonne touche de modernité dont notamment une instrumentation de 12,3 pouces dont les graphismes ont été modernisés et qui peut être relayés par un large affichage tête haute. L’écran multimédia de 12,3 pouces également reçoit pour sa part le nouveau système d’exploitation de Stellantis. Pas de changement pour les aspects pratiques, qui sont toujours très bons.

Côté mécanique, la grosse nouveauté est l'introduction d'une version hybride rechargeable de 360 ch, version exposée au salon. Une motorisation déjà présente sur la DS 9. Elle vient chapeauter une gamme composée de deux autres moteurs PHEV (225 et 300 ch) - dont les batteries gagnent en autonomie en tout électrique - , mais également d'un diesel (130 ch).

Les tarifs de cette DS 7 restylée sont compris entre 44 700 et 78 400 €

L'instant Caradisiac : DS sait mettre en valeur ses stars

Les deux vedettes du stand de la marque premium sont la DS 7 et la DS 3. DS souhaite donc les mettre en avant ces deux modèles et ce sont logiquement elles qui trônent sur le devant du stand français. On appelle cela une démarche cohérente.