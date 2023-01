C’était la plus grosse déception du dernier mondial de l’automobile de Paris 2022 : l’absence de nombreuses marques et surtout, celle des constructeurs de prestige ayant tous boudé le rendez-vous parisien. Mais ceux qui rêvaient de s’en mettre plein les yeux en visitant les allées du salon français vont s’en donner à cœur joie au salon de Bruxelles 2023. Il n’y a quasiment aucun absent et la qualité du plateau de voitures de rêve impose le respect !

dailymotion En direct du salon de Bruxelles 2023 - Toutes les voitures de rêve (vidéo)

Du côté du groupe Volkswagen tout d’abord, toutes les marques de prestige avaient fait le déplacement. Porsche expose la récente 911 GT3 RS, Bentley montre sa Flying Spur S (et non pas hybride comme nous l'avons dit par erreur dans la vidéo ci-dessus), Lamborghini présente l’impressionnante Huracan Sterrato et Bugatti fait voir un exemplaire de la Chiron Sport. La marque Rimac, possédant désormais 50% de Bugatti, expose même le prototype de la Nevera ayant atteint 412 km/h il y a quelques semaines.

Il ne manque que Ferrari et Rolls-Royce

Les amateurs d’Italiennes passeront aussi par le stand de Maserati, où le nouveau SUV Grecale côtoie une Ghibli et un Levante mais aussi la toute nouvelle MC20 Cielo. Dans l’espace « The Avenue », les visiteurs pourront même observer l’étrange Lotus Electre ainsi que la nouvelle Emira. On y trouve aussi l’Aston Martin DBX 707, la McLaren Artura, la nouvelle Mercedes SL et même une grosse Classe S Maybach. En fait, il ne manque que Ferrari et Rolls-Royce dans ce plateau de rêve. On est presque au niveau d’un salon de Genève…