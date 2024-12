Enchères des "Trésors cachés de Paris" : d’excellentes affaires réalisées !

Nous rêvions de trouvailles d’aventuriers à l’annonce de cette vente aux enchères des « Trésors cachés de Paris », le jeudi 21 novembre 2024. Hélas, point d’histoire rocambolesque qui aurait pu donner un peu de cachet aux divers lots proposés, parmi lesquels des montres de luxe, bijoux, grands crus, produits high-tech et véhicules de prestige.

Tout ce que l’on pouvait imaginer, en découvrant que les coups de marteau étaient organisés par « l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués », c’est que ces divers objets avaient pour objectif de rembourser les dettes de hors-la-loi en tous genres. Et que, de fait, les enchères allaient rester finalement raisonnables. Nous nous sommes donc inscrits pour participer en ligne…

De par sa rareté dans nos contrées et ses 33 967 miles au compteur, la Ford Mustang Fastback de 1967 à moteur V8 289 ci et boîte manuelle, donnait une furieuse envie de lever la main (ou de cliquer…). Sans surprise, les enchères se sont envolées. Mise à prix à 36 000 €, la belle américaine est partie à 48 000 €, auxquels se sont ajoutés les inévitables frais d’adjudication. Une bonne affaire malgré tout : actuellement, sur le site lacentrale.fr, impossible de trouver un modèle équivalent à moins de 50 000 €, la plupart des Fastback réclamant généralement entre 60 000 et 80 000 €.

Affichée à 18 000 €, la Porsche Panamera Turbo de 2010 avec 16 083 km au compteur était également fort tentante. Quelques dizaines de secondes ont suffi pour que les enchères viennent se fixer à 35 000 €. Un bon plan, là encore : si le kilométrage est réel, la seule Panamera équivalente sur lacentrale s’affiche à 64 990 €…

De son côté, la Mercedes-AMG CLA 45 S de 2020 et 24 600 km est partie à seulement 35 500 €, soit quasi deux fois moins chère que les mêmes modèles vendus sur le célèbre site d’annonces. Certes, son origine allemande imposait quelques démarches pour l’immatriculer en France, mais pour celui qui est prêt à les effectuer, l’affaire est excellente, du moins si l’auto est en très bon état.

Pour revenir à des modèles plus terre à terre, l’Audi SQ5 TDI de 2020 et 53 000 km a trouvé preneur à 40 000 € alors que les occasions de prestations proches s’affichent au minimum à 55 000 €. Là encore, si l'auto est dans un bel état, l'opération est valable.

L’Abarth 500 C 595 Competizione de 2018 et 43 600 km ? Partie à 14 500 €, alors qu’une cote affinée donne plutôt une valeur avoisinant les 20 000 €…

Enfin, les motards ont pu apprécier une Triumph Speed Triple 1 050 cm3 digne d’une exposition dans un salon, recouverte de fibre de carbone, posée sur des jantes à rayons Kinéo et dotée d’un système de freinage Beringer. Même si le remplacement du compteur d’origine par un autre modèle pouvait laisser planer un doute quant aux 300 km affichés, le niveau de préparation avait de quoi susciter le désir. Les enchères ont d’ailleurs flambé : en quelques secondes, la moto est passée de 2500 à 6000 € adjugés, largement justifiés par le niveau de préparation.