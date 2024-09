Entre les usagers, le partage de la chaussée, c’est pas gagné

Prudence et tolérance. Deux attitudes totalement dépassées sur la chausséée d’après le nouveau baromètre annuel Allianz France-CSA concernant le partage de la route. « Seuls 36 % des Français ont une bonne perception de la cohabitation sur la route » révèle baromètre. Un chiffre en nette régression par rapport aux années précédentes (45 % 2023 et 50 % en 2022).

Les personnes interrogées pointent « la dangerosité des comportements, la mauvaise entente entre les usagers et la conduite peu responsable » avec en premier lieu « le manque de respect du code de la route » et « un manque de civisme » notamment de la part de EDPm pour 79 % des sondés (+ 3 points vs 2023) ; des utilisateurs trottinettes (74 % + 3 % vs 2023) ; des deux roues motorisés (69 %) et des vélos (62 %, + 4 % en un an). Bref, entre les différents usagers règne une atmosphère kafkaïenne, où chacun renvoie la faute sur l’autre.

Une majorité d’usagers perçoivent la voiture comme le premier danger. C’est le cas pour 84 % d’utilisateur d’EDPm, 71 % de cyclistes, 66 % des conducteurs de deux-roues motorisés et 53 % des piétons. En cause « l’inattention des conducteurs ». Pour les automobilistes, les EDPm (84 %) et les vélos (71 %) apparaissent comme « la principale source de stress ». Quant aux piétons, ils craignent « les engins qui roulent sur le trottoir ».

Espaces dédiés et pédagogie

« Plutôt que partager la route, les utilisateurs préféreraient la séparer ». 87 % des personnes interrogées souhaitent des pistes cyclables séparées et davantage de zones piétonnes (75%). Enfin il faudrait des « intersections avec un espace mieux identifié pour chaque usager ». Les usagers veulent davantage de pédagogie.

79 % des personnes souhaitent rendre obligatoire une attestation ou un test code de la route pour les utilisateurs d’EDPm. Il est vrai que seulement 22 % d’entre eux savent « être soumis à la même signalisation que les vélos ». Cet été le nombre d'usagers d'EDPm décédés a considérablement augmenté (+ 38 %, 44 tués).Connaître les règles en vigueur serait un bon début pour améliorer la sécuité de leurs usagers et la cohabitation entre les différents usagers de la route.