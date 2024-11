Et si la meilleure version du BMW X2 était la diesel?

Comme les autres motorisations du X2, le 20d est disponible avec les deux finitions standards chez BMW, à savoir l’entrée de gamme et la finition haute dénommée M-Sport, celle de notre essai.

La première (à partir de 50 500 €) comprend les jantes 18 pouces, les projecteurs LED, la banquette arrière rabattable 40/20/40 avec accoudoir central, le volant sport cuir multifonctions, la climatisation automatique bizone, l’avertissement de franchissement de ligne actif, le freinage d’urgence auto, la boîte auto 7 rapports, les 7 airbags dont un central avant, le hayon électrique, le démarrage sans clé, le frein de parking électrique, les 4 vitres électriques, le stationnement auto, la caméra de recul, les radars de stationnement avant et arrière, l’assistant de marche arrière "Auto-Reverse", le régulateur de vitesse, les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement, le sélecteur de mode de conduite, 6 haut-parleurs, l’instrumentation numérique 10,25’’ et le système multimedia/GPS 10,7’’ avec réplication Apple CarPlay et Android Auto.

La finition « M Sport » (à partir de 54 500 €) - celle de notre essai - se caractérise par un kit carrosserie et des jantes 19 pouces notamment, auxquels s'ajoutent une sellerie partiellement composée d’Alcantara, des palettes au volant, des inserts alu, des sièges avant enveloppants, des suspensions adaptatives et un ciel de pavillon anthracite.