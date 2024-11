4. BMW X2 20d (2024) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés

1. Et si la meilleure version du BMW X2 était la diesel?

EN BREF SUV Coupé 2ᵉ génération Moteur diesel le plus puissant 163 ch À partir de 50 500 €

Renouvelé en début d’année, le BMW X2 de seconde génération possède une large offre de motorisations puisqu’il est disponible en essence (170 et 300 ch), en 100% électrique (204 et 313 ch), mais aussi en diesel (150 et 163 ch). Une palette étendue faite pour séduire tous les types de clients que sont les professionnels ou les particuliers.

Et cette recette fonctionne puisque la majorité des ventes se fait auprès des particuliers (46 %). À notre grande surprise, ce sont les déclinaisons électriques qui suscitent le plus grand engouement avec 42% des ventes. Bien évidemment, le diesel est moins à la fête qu’il y a quelques années, mais il représente encore près de 20% des modèles écoulés. De quoi confirmer BMW dans sa stratégie de continuer de conserver des moteurs diesel sur certains de ses modèles.

Du diesel, toujours du diesel

Et pour ceux qui apprécient encore cette carburation, le constructeur allemand a décidé de commercialiser deux blocs : le 18d de 150 ch et le 20d de 163 ch, celui de notre essai, qui est disponible en deux ou quatre roues motrices. Si la puissance du 20d baisse donc, puisqu’elle était auparavant de 190 ch, le couple ne change pas avec 400 Nm. Notre X2 bénéficie par conséquent d’accélérations et de reprises toniques.

À l’usage, ce SUV qui s’abreuve de gazole souffre de quelques défauts classiques pour ce type de carburation, à savoir une sonorité un peu trop marquée, même si elle demeure raisonnable grâce à une très bonne insonorisation. Des vibrations au ralenti se font aussi ressentir, mais l’ensemble demeure plaisant, malgré quelques hésitations de la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports. Une nouvelle fois, BMW prouve son expertise de motoriste avec une consommation relevée sur notre essai de seulement 6,4 l/100 km.

Pour ce qui est du comportement, l’agrément est au rendez-vous-même si des imperfections apparaissent. La première concerne l’amortissement trop ferme avec la finition M-Sport et cela est renforcée par la présence optionnelle sur notre modèle d’essai de jantes 20 pouces. Résultats, si certains occupants trouveront ce SUV dur, ils salueront le bon maintien de caisse, mais également le dynamisme du X2, qui est l’un des meilleurs dans la catégorie. La direction est comme souvent consistante et plutôt informative, même si quelques pertes de motricité ont été remarquées.

Moins original qu’avant

Petit rappel, c’est quoi déjà le X2 ? Il s’agit tout simplement de la version coupé du X1. Ce nouvel opus marque une vraie rupture par rapport au précédent, en particulier au niveau des mensurations qui grandissent fortement avec une longueur qui atteint désormais 4,55 m soit 10 cm de plus qu'auparavant. Malgré cela et le fait qu’il soit moins original que l'ancien, il conserve son allure de SUV coupé, carrosserie à la mode, avec notamment sa chute de toit prononcée. Pour le reste, ce nouveau X2 se reconnaît grâce à sa calandre en pointe, pouvant être éclairée, mais aussi par ses imposants feux arrière, qui débordent sur les ailes et le hayon.

Un habitacle proche du X1, mais quelques différences pour les aspects pratiques

Dans l’habitacle, on retrouve la planche de bord du X1, qui se compose d’une large double dalle numérique, d'une instrumentation de 10,25 pouces et d'un système multimedia/GPS de 10,7 pouces. Sans être le meilleur du marché, celui-ci s’avère agréable, relativement fluide, même si les menus sont un peu complexes et demandent un temps d’adaptation. Les rangements sont nombreux, notamment au niveau de la console centrale, avec notamment dans sa partie basse un astucieux système pour bloquer le téléphone lors de la charge. Rien à redire sur la qualité des matériaux de bon niveau, dont en particulier des placages en aluminium, qui renforcent cette impression.

Bon point aussi concernant les aspects pratiques avec un volume de chargement de 560 litres, même s’il faudra composer avec la chute de pavillon, qui peut se révéler handicapante pour le transport d’objets volumineux, mais aussi le seuil de chargement un peu élevé. L’habitabilité est aussi intéressante, même si la place centrale est pénalisée par un tunnel de transmission. La garde au toit est plus réduite qu’à bord du X1, tout en restant correcte. À noter toutefois, la disparition de la banquette arrière coulissante présente sur le X1.