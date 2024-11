Et si la meilleure version du BMW X2 était la diesel?

La concurrence : allemande sans surprise

Comme souvent chez BMW, les principaux adversaires proviennent d’Allemagne et se nomment Mercedes et Audi, deux marques, qui continuent d'animer leurs SUV coupé par des diesels, à l’image des Audi Q3 Sportback et Mercedes GLC coupé. Leurs tarifs sont dignes de leur positionnement et c’est une nouvelle fois la firme à l’étoile qui affiche les tarifs les plus onéreux des trois, puisque ceux du GLC, bien que plus puissant, débutent à 73 900 €. Plus accessible, le BMW et l’Audi sont respectivement commercialisés à partir de 50 500 € et 48 290 €.

À titre de comparaison, ce X2 à finition et motorisation équivalentes est vendu 2 000 € plus cher que le X1 et il faudra composer avec un malus compris entre 1 100 et 2 000 €.

À retenir : bien, mais…

Même si le diesel est en perte de vitesse, il n’en reste pas moins que ce X2 20d n’est pas dépourvu de qualités, avec notamment des consommations très intéressantes, permettant de longs voyages en toute tranquillité. Mais attention, il faudra être prêt à débourser 4 000 € de plus que la version 20i, qui est motorisée par un 3 cylindres, moins plaisant dans son tempérament. Toutefois, force est de reconnaître que le principal rival du X2 est le X1, moins onéreux et plus pratique. Cela peut avoir un impact à l’heure du choix.

Caradisiac a aimé

Présentation soignée

Consommations très raisonnables

Qualités dynamiques

Aspects pratiques intéressants

Caradisiac n'a pas aimé

Style moins réussi

Amortissement ferme

Quelques vibrations et sonorité

Surcoût par rapport au X1