Le nouveau Volkswagen Tiguan eHybrid 204 ch tient-il ses promesses ?

Cette version hybride rechargeable de 204 ch peut être associée à toutes les finitions hormis l’entrée de gamme "Tiguan". Le client n’est donc pas contraint de s’orienter vers les finitions hautes.

Ainsi, le Tiguan Life Plus (53 900 €) profite des projecteurs à LED, du park assist et de la caméra de recul, du régulateur adaptatif et prédictif, du double chargeur à induction, du Digital Cockpit de 10 pouces, de l’écran central de 12,9 pouces avec la navigation et les applications connectées.

Juste au-dessus, l’édition spéciale VW Edition offre 4 800 € d’avantage client puisqu’elle ajoute l’accès sans clé, le vitrage acoustique et surteintées ou encore la fonction main libre du hayon pour 200 € supplémentaires.

La finition Elegance, facturée 4 950 € de plus que la Life Plus, fait presque office de haut de gamme. Elle s’agrémente des optiques avec fonction matricielle, des bandeaux lumineux avant et arrière, des jantes de 18 pouces, du toit ouvrant panoramique, des sièges avant chauffants et massants, ou encore de la conduite semi-autonome.

Notre modèle d’essai R-Line est situé en dessous de l’Elegance (+ 3 650 € par rapport au Life Plus). Comme son nom l’indique, il met l’accent sur l’aspect sportif les jantes de 19 pouces, le ciel de toit noir, le pack R-Line intérieur et extérieur…

Enfin, le Tiguan R-Line Exclusive rassemble l’équipement haut de gamme de l’Elegance et le style dynamique du R-Line. Par rapport à ce dernier, l’effort financier atteint tout de même 7 100 €.

À noter cependant que cette version e-Hybrid reçoit de série, quelle que soit la finition, la suspension pilotée DCC Pro à double valve.