Le nouveau Volkswagen Tiguan eHybrid 204 ch tient-il ses promesses ?

La concurrence : moins de batteries, mais moins chère

Par rapport à l’ancienne génération qui restait sous la barre des 50 000 € en entrée de gamme, le dernier-né est vendu plus cher tout en étant moins puissant. Seulement, il va plus loin en électrique et c’est ce que l’on recherche sur une version hybride rechargeable.

Affiché à partir de 53 900 €, le Tiguan voit sans doute d'un mauvais œil un autre modèle du groupe avec lequel il partage le même groupe motopropulseur. Le Skoda Kodiaq démarre ainsi à 51 490 €. À sa décharge, il ne profite pas de l’amortissement piloté.

Le Kia Sportage, bien apprécié chez nous, est nettement plus accessible en s’affichant à partir de 45 440 € dans sa version PHEV. Il va moins loin en électrique (78 km), mais l’écart de 8 460 € est loin d’être négligeable. Son cousin technique le Hyundai Tucson est un peu plus cher (47 200 €), tout en étant moins performant en électrique (62 km).

De par ses prétentions tarifaires, le Volkswagen Tiguan eHybrid se dirige davantage vers l’univers du premium. Un BMW X1 xDrive25e, un peu plus puissant avec ses 245 ch, mais au rayon d’action plus faible (86 km) est vendu à partir de 55 900 €, soit 2 000 € de plus que le SUV de Wolfsburg.

À retenir : bien définir ses besoins

C’est certain, le nouveau Tiguan hybride rechargeable va plus loin en électrique tout en maîtrisant ses consommations lorsque la batterie est vide. L’autre certitude est tarifaire avec un ticket d’entrée au-dessus de 50 000 €. Il est donc indispensable de bien définir ses besoins avant de faire son choix. La condition sine qua non est évidemment de pouvoir le brancher tous les jours. Si vos trajets quotidiens atteignent ou dépassent 100 km, il est capable de le faire avec de réelles économies. En revanche, si une telle distance n’est pas nécessaire, certains concurrents peuvent rendre à peu près les mêmes services. Quoi qu’il en soit, ce Tiguan reste un choix très pertinent de par son ensemble motopropulseur, sa dotation en équipement, son confort et son volume habitable.

Caradisiac a aimé

L'autonomie en 100 % électrique

La consommation raisonnable en 100 % thermique

Les puissances de recharge

Le fonctionnement doux du système hybride

Le confort de suspension (DCC de série)

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix

Le volume de coffre en baisse

Les performances moyennes

Mode électrique par défaut

Conduite peu dynamique