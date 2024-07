Éric Cantona et la Ford Capri : un duo gagnant ?

On s’attendait à retrouver Hervé Villard nous expliquant dans une pub, que Capri, c’est pas du tout fini, puisque Ford vient de relancer son coupé sous la forme d’un SUV. Mais l’agence Ogilvy lui a préféré Éric Cantona, ex-footballeur recyclé comme comédien et même chanteur.

Pourquoi ce choix du King Éric ? Selon l’agence, Cantona serait une légende européenne, ce que la nouvelle auto serait destinée à devenir. Mais l’ex de Manchester United est aussi une forte tête avec une image de roi du clash qui ne l’a jamais lâchée. Pourtant, Ford dixit, "Le choix d'Éric était comme une évidence pour révéler le Capri. Un esprit rebelle et clivant ». Comme la nouvelle Ford Capri ?

"Je suis Capri"

Dans le spot, Cantona joue de l’auto dérision dont il est capable, expliquant, en anglais dans le texte, que « the legend is back » sur un son signé Bobby Saint. Il entretient bien sûr la confusion entre sa légende à lui et celle de la voiture, avant de conclure, en Français cette fois, par « je suis Capri », en référence au « je suis Charlie » d’il y a quelques années.

Évidemment, une pub doit émouvoir, faire rire ou provoquer. Celle de la Ford Capri en tout cas ne provoque pas le rire. Quant à considérer le SUV coupé de l’Ovale comme une auto provoc et clivante, c’est un peu rapide. Reste que le spot a le mérite, outre de remplir le compte bancaire de l’ex-star du foot, de faire parler de la nouvelle Capri, et c’est bien là l’un des buts d’une réclame.

Du rififi en Italie ?

En espérant pour Ford qu’elle ne fasse pas trop parler d’elle de l’autre côté des Alpes. On sait le gouvernement italien tatillon sur les noms locaux donnés à des produits qui ne sont pas du tout locaux. C’est ainsi qu’Alfa Romeo s’est vu contraint de changer celui de son Milano pour Junior. De la même manière, Xiaomi a débaptisé la plateforme de ses voitures électriques qui s’appelait Modena. Les médias italiens se sont déjà jetés sur le nom Capri et on attend la réaction du gouvernement Meloni. Éric Cantona, quant à lui, malgré son nom transalpin, est né à Marseille.