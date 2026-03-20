Le Toyota C-HR+ s'inscrit dans un segment (C-SUV) où la concurrence fait de plus en plus rage. Il trouve sur son chemin surtout le Peugeot E-3008, plus cher mais pouvant bénéficier du coup de pouce CEE, donc au final moins cher mais moins équipé en entrée de gamme, et avec moins d'autonomie avec la petite batterie. Plus avec la grosse mais là le prix s'envole.

Le Citroën C5 Aircross se borne pour le moment à 210 ch et une batterie de 73 kWh comparable à celle du Toyota. Il est moins cher en entrée de gamme mais à équipement équivalent, il n'est plus très loin. Il est en tout cas moins efficient, mais bien plus confortable. A étudier. Du côté de Volkswagen, l'ID.4 est royal sur la route, plus habitable, pas largué côté technologies. Mais un peu plus cher. Ce qui n'est pas le cas du Skoda Elroq, qui est un compétiteur redoutable. Bien construit, bien équipé, il est plus performant mais affiche une autonomie plus faible avec sa batterie de 82 kWh, à cause d'une efficience inférieure. Le Ford Explorer est un clone de l'ID.4, le jugement le concernant est donc le même.

Reste le chinois BYD Atto 3 Neo, qui affiche des tarifs canons, surtout en version haute 4 roues motrices de près de 450 ch. Il est à considérer, surtout depuis sa mise à jour de début d'année sur la batterie et la recharge, mais ses prestations routières sont en-deça des autres. C'est cependant une bonne offre également.

Notre bilan : une évidente meilleure copie, mais pas parfaite

C'est une évidence, Toyota rend ici une bien meilleure copie que celle du BZ4X à son lancement. Si ce dernier s'est amélioré en cours de vie (d'ailleurs sa version restylée arrive et est correcte), le C-HR+ est en quelque sorte ce qu'aurait dû être son grand frère dès le début. Grande efficience constatée sur tous les terrains, et donc autonomies confortables malgré une batterie encore modeste. Capacités de recharge correctes, même si on aurait aimé mieux, très bonnes performances pour la puissance, existence d'une redoutable version 4x4, le dernier-né coche pas mal de bonnes cases pour en faire un bon "VE". Il est de plus bien équipé en entrée de gamme, et ses prix ne sont pas délirants. Une promo de lancement de 1 000 € est proposée d'ailleurs jusqu'au 31 mars 2026.

Mais faire un bon véhicule sur la partie VE, c'est bien, faire un bon véhicule dans l'ensemble, c'est mieux. Et là, ce japonais avoue quelques lacunes. Rien de complètement rédhibitoire, bien sûr, Mais l'amortissement qui hésite entre douceur et fermeté, le volume de coffre inférieur à la moyenne, les bruits de roulement sur mauvais revêtement, le manque de rangement, et une ergonomie particulière pourront faire hésiter.

Donc oui, Toyota s'améliore sur le véhicule électrique, mais ce n'est pas encore parfait.

Caradisiac a aimé

L'efficience remarquable

Le niveau d'équipement

Les performances

Le look

Les tarifs pas trop haut perchés Caradisiac n'a pas aimé Le volume de coffre inférieur de beaucoup à la moyenne

Les bruits de roulement

Les réglages d'amortissement

L'ergonomie particulière

L'ambiance très sombre de la finition Design

Le manque de rangements