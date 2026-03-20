Le Toyota C-HR+ (167 à 343 ch, de 39 600 € à 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV/crossovers compacts électriques, qui comprend notamment :

Le Peugeot E-3008 : 210 à 325 ch, de 42 140 € à 54 190 €

Le Renault Scénic e-tech : 170 à 220 ch, de 41 990 € à 47 760 €

Le Citroën Ë-C5 Aircross : 210 ch, de 37 490 € à 43 370 €

Le Volkswagen ID.4 : 190 à 340 ch, de 41 500 € à 55 000 €

Le Skoda Elroq : 204 à 340 ch, de 37 930 € à 51 490 €

Le Ford Explorer : 190 à 340 ch, de 39 990 € à 56 590 €

Le BYD Atto 3 Evo : 204 à 449 ch, de 38 990 € à 42 490 €

On met un peu de côté les Tesla Model Y (4,79 m, de 39 990 € à 61 990 €) et XPeng G6 (4,75 m, de 42 990 € à 50 990 €), car si les tarifs peuvent être comparables, ils font partie de la catégorie au-dessus, celle des SUV familiaux.