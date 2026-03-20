À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?
5. L'évaluation du Toyota C-HR+ dans sa catégorie : 37 critères analysés et notés
Le Toyota C-HR+ (167 à 343 ch, de 39 600 € à 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV/crossovers compacts électriques, qui comprend notamment :
Le Peugeot E-3008 : 210 à 325 ch, de 42 140 € à 54 190 €
Le Renault Scénic e-tech : 170 à 220 ch, de 41 990 € à 47 760 €
Le Citroën Ë-C5 Aircross : 210 ch, de 37 490 € à 43 370 €
Le Volkswagen ID.4 : 190 à 340 ch, de 41 500 € à 55 000 €
Le Skoda Elroq : 204 à 340 ch, de 37 930 € à 51 490 €
Le Ford Explorer : 190 à 340 ch, de 39 990 € à 56 590 €
Le BYD Atto 3 Evo : 204 à 449 ch, de 38 990 € à 42 490 €
On met un peu de côté les Tesla Model Y (4,79 m, de 39 990 € à 61 990 €) et XPeng G6 (4,75 m, de 42 990 € à 50 990 €), car si les tarifs peuvent être comparables, ils font partie de la catégorie au-dessus, celle des SUV familiaux.
|C-HR+ 224 ch Grande autonomie 77 kWh Design
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Réseau propriétaire
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Amortissement
|Dynamisme
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Autonomie
|Système de récupération d'énergie
|Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Autonomie : données constructeur (parcours mixte)
|Note globale :
|13,1 /20
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