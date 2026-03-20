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Toyota C-hr+

Essai

À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

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5. L'évaluation du Toyota C-HR+ dans sa catégorie : 37 critères analysés et notés

 

À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?

Le Toyota C-HR+ (167 à 343 ch, de 39 600 € à 51 400 €) est évalué dans la catégorie des SUV/crossovers compacts électriques, qui comprend notamment :

 

Le Peugeot E-3008 : 210 à 325 ch, de 42 140 € à 54 190 €

Le Renault Scénic e-tech : 170 à 220 ch, de 41 990 € à 47 760 €

Le Citroën Ë-C5 Aircross : 210 ch, de 37 490 € à 43 370 €

Le Volkswagen ID.4 : 190 à 340 ch, de 41 500 € à 55 000 €

Le Skoda Elroq : 204 à 340 ch, de 37 930 € à 51 490 €

Le Ford Explorer : 190 à 340 ch, de 39 990 € à 56 590 €

Le BYD Atto 3 Evo : 204 à 449 ch, de 38 990 € à 42 490 €

On met un peu de côté les Tesla Model Y (4,79 m, de 39 990 € à 61 990 €) et XPeng G6 (4,75 m, de 42 990 € à 50 990 €), car si les tarifs peuvent être comparables, ils font partie de la catégorie au-dessus, celle des SUV familiaux.

C-HR+ 224 ch Grande autonomie 77 kWh Design
Budget
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
  • 6.6
 
Pratique
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
  • 5.75
 
Rapport prix/équipements
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
  • 6.5
 
Sur la route
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sécurité
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
  • 6.75
 
Autonomie
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
  • 6.67
 
Note globale : 13,1 /20
Explication des critères de notation
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