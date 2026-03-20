À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?
6. La fiche technique du Toyota C-HR+ Design Grande autonomie est enfin au niveau
Les chiffres clés
|Toyota C-hr+ GRANDE AUTONOMIE 77 KWH DESIGN
|Généralités
|Finition
|DESIGN
|Date de commercialisation
|19/12/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|36 mois
|Durée de garantie de la batterie (en mois)
|96 mois
|Durée de garantie de la batterie (en kilomètres)
|160000 km
|Dimensions
|Longueur
|4,53 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|Hauteur
|1,60 m
|Empattement
|2,75 m
|Volume de coffre mini
|416 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 885 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Electrique
|Puissance fiscale
|5 CV
|Couple
|268 Nm
|Puissance moteur
|224 ch|trs/min
|Autonomie en électrique combinée
|607 km
|Capacité batterie
|72 kWh
|Type batterie
|Lithium-ion Li
|Roues motrices électriques
|Av
|Recharge
|Puissance du chargeur intégré
|11 kW
|Temps de recharge mini sur prise domestique
|4,8 h
|Temps de recharge mini sur prise rapide
|0,5 h
|Type de prise de charge
|Combo CCS
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|160 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|7.3 s
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
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