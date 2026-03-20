Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Toyota C-hr+

Essai

À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Manuel Cailliot

6  

6. La fiche technique du Toyota C-HR+ Design Grande autonomie est enfin au niveau 

 

À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?

Les chiffres clés

Toyota C-hr+ GRANDE AUTONOMIE 77 KWH DESIGN
Généralités  
Finition DESIGN
Date de commercialisation 19/12/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Durée de garantie de la batterie (en mois) 96 mois
Durée de garantie de la batterie (en kilomètres) 160000 km
Dimensions  
Longueur 4,53 m
Largeur sans rétros 1,87 m
Hauteur 1,60 m
Empattement 2,75 m
Volume de coffre mini 416 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 885 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Puissance fiscale 5 CV
Couple 268 Nm
Puissance moteur 224 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 607 km
Capacité batterie 72 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Roues motrices électriques Av
Recharge  
Puissance du chargeur intégré 11 kW
Temps de recharge mini sur prise domestique 4,8 h
Temps de recharge mini sur prise rapide 0,5 h
Type de prise de charge Combo CCS
Performances / consommation  
Vitesse maximum 160 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 7.3 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Page précédente

Photos (51)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Toyota C-hr+

Toyota C-hr+

SPONSORISE

Essais Toyota C-hr+

Voir tous les essais Toyota C-hr+

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Toyota C-hr+

Voir toute l'actu Toyota C-hr+