À 39 600 €, le C-HR + est-il enfin le premier bon véhicule électrique de Toyota ?
3. L'équipement du Toyota C-HR+ est complet dès l'entrée de gamme Design
La gamme du Toyota C-hr+ est ultra simple. Trois puissance et deux niveaux de finition. On trouve la 167 ch autonomie confort (petite batterie) en finition Design, cette même finition Design en version grande autonomie (grosse batterie) 224 ch, et la version Collection Performance grande autonomie bi-moteur de 343 ch. Et c'est tout.
Le niveau d'équipement Design comprend donc déjà plus que l'essentiel, pour 39 600 €. En dehors des équipements obligatoires tels le freinage d'urgence automatique, la lecture des panneaux, le régulateur de vitesse adaptatif, ou encore la détection d'obstacle en marche arrière et l'alerte de somnolence, le C-HR+ propose les feux full LED (adaptatifs à l'avant), l'éclairage d'ambiance 64 couleurs, les sièges et volant chauffants, la sellerie mixte cuir/tissu, le double chargeur à induction, les 4 prises USB-C, les radars avant et arrière, l'aide au maintien dans la voie, l'aide à la sortie sécurisée, l'écran multimedia 14 pouces, et les palettes au volant pour gérer la régénération au lever de pied. Côté électrique, on trouve la pompe à chaleur, le chargeur 11 kW, le système de préconditionnement de la batterie et la charge rapide 150 kW.
Toujours en finition Design, mais en passant à la grosse batterie et au moteur de 224 ch (+ 4 300 €), l'acquéreur gagnera les vitres arrière surteintées et le hayon électrique. L'option jantes de 20 pouces devient disponible.
Enfin, en passant à la finition Collection Performance liée à la puissance de 343 ch (bi-moteur), l'équipement gagne les jantes de 20 pouces, la peinture bi-ton, la sellerie premium en suédine (deux couleurs au choix), et la caméra 360°. Le pack confort devient aussi disponible (sono JBL et toit panoramique), et le chargeur embarqué passe à 22 kW. Mais le surcoût est important puisqu'il faut ajouter 7 500 € par rapport à la Design grande autonomie.
Le point techno
Le C-HR+ n'est pas le plus techno des crossovers compacts électriques. Il propose la connectivité Android Auto et Apple Carplay sans fil, un planificateur de trajet, une conduite autonome de niveau 2, les caméras 360°, ou deux chargeurs à induction, mais il n'y a que peu de services connectés, pas de services Google, pas de magasin d'applications, pas de parking automatique, pas de mise à jour automatiques. Bref, comme à leur habitude, les japonais ne proposent que de l'éprouvé et déjà théoriquement fiabilisé.
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