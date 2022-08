1. Essai - Ford Transit Connect Kombi Flexifuel (2022) : comment consommer plus et dépenser moins ?

EN BREF Fourgon Fonctionne à E85 À partir de 22 092 €

Par les temps qui courent, en faisant le plein à la station-service, voir le compteur des litres de carburant monter plus vite que le compteur des euros est franchement plaisant ! De quoi provoquer quelques regards étonnés voire jaloux de votre voisin de pompe… Mais comment c’est possible ? Il suffit de rouler avec de l’E85, autrement dit le Superéthanol. C’est le cas de ce Ford Transit Connect Kombi Flexifuel, qui roule avec ce carburant pas tout à fait comme les autres puisque composé principalement de bioéthanol et d’une part de sans-plomb 95. Outre que le bioéthanol est produit en France, ce carburant présente l’avantage supérieur d’être beaucoup moins cher. À date, 0,84 € le litre contre 1,82 € le litre de SP95 E10. L’E85 est donc largement deux fois moins cher que l’essence ! Et pas de risque de panne sèche par manque de pompe. Non seulement, la France compte plus de 3 000 stations fournissant de l’E85, mais un tel véhicule peut aussi sans problème rouler avec du SP95.

Pas de TVS, pas de malus

Ford s’est montrée très inspirée en commercialisant, aux côtés de voitures particulières, un véhicule utilitaire fonctionnant à l’E85. Le succès est à la clé avec des ventes records, d’autant que nul autre constructeur n’est présent sur ce créneau particulier. Le Ford Transit Connect Kombi E 85 est bien un utilitaire. C’est précisément un véhicule à cabine approfondie. Il peut transporter cinq personnes et l’espace de chargement modulable reste conséquent et permet d’emporter pas mal de matériel. Et comme c’est un véhicule utilitaire, pas de TVS, la TVA récupérable et la carte grise gratuite dans la plupart des Régions françaises. Mais ce Connect a aussi le droit d’être une voiture particulière pratique et très spacieuse. Intéressant pour les familles d’autant que ce Connect n’est pas soumis au malus grâce à l’abattement de 40 % des rejets de CO2. Et la carte grise reste gratuite même pour les particuliers.

Décliné en deux longueurs

Le Transit Connect Kombi Flexifuel existe en deux longueurs. Le L1 s’affiche à 4,46 mètres de long. Le volume de chargement minimal est de 1,3 m³ mais il atteint 2,2 m³ avec les sièges arrière et la grille de séparation rabattus. Sur le L2, la longueur est de 4,86 mètres ce qui lui confère un volume utile allant de 1,5 à 2,8 m³. La charge utile sur ce L2 est d’environ 700 kg. Les sièges arrière sont composés d’une banquette trois places rabattable et escamotable 1/3-2/3, c’est en fait celle du Tourneo Connect. Les assises sont fermes et plutôt étroites avec des dossiers verticaux, mais la place au genou est généreuse.