Essai – Skoda Fabia 1.0 MPi 80 (2022) : souffle court

En bref Citadine polyvalente À partir de 17 230 € Moteur 3 cylindres 1.0 de 80 ch

La Skoda Fabia a été entièrement renouvelée pour sa quatrième génération sortie il y a quelques mois, portant haut les qualités que l'on a appris à lier intimement avec la marque ces dernières années. À commencer par une habitabilité et un volume de chargement qui continue de faire référence dans la catégorie. Son aînée faisait déjà partie des meilleures sur ces points mais elle parvient à repousser ses limites, notamment grâce à un empattement allongé de pas moins de 9 cm ! Peut-on actuellement faire voyager plus confortablement deux voire trois adultes à l'arrière ainsi que leurs bagages dans moins de 4,11 m ? C'est un non ferme : il y a de l'espace aux genoux et à la tête à revendre ainsi qu'un coffre de 380 litres en configuration 5 places, une valeur que l'on retrouve dans la Volkswagen Golf appartenant pourtant au segment supérieur, et 1 190 litres une fois le dossier de la banquette rabattu.

Autre point positif très Skoda : un équipement riche dès les premiers niveaux avec notamment de série un système audio avec écran de 6,5 pouces, connectivité smartphone, deux ports USB-C et quatre haut-parleurs, le maintien dans la voie, les feux de route, de croisement et de jour à LED, le régulateur/limiteur de vitesse, les rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et dégivrant ainsi que le volant réglable en hauteur et en profondeur.

Un accueil royal que l'on retrouve évidemment sur l'ensemble de la gamme, notre version d'essai comprise équipée du 3 cylindres 1.0 MPi développant, sans la moindre assistance respiratoire, 80 ch à 6 300 tr/min et 93 Nm de 3 700 à 3 900 tr/min. Une puissance et un couple à deux chiffres, voilà quelque chose qui se fait rare aujourd'hui, tout comme la boîte de vitesses manuelle à cinq rapports à laquelle cette mécanique est forcément associée. Et cela ne constitue pourtant pas l'entrée de gamme de la petite tchèque puisque le même moteur est aussi proposé en version 65 ch ! Heureusement, elle offre aussi une qualité que l'on ne croise désormais quasiment plus : une masse contenue, avec 1 116 kg !

Est-ce que cela fait pour autant des miracles ? Non. La fiche technique annonce en effet un 0 à 100 km/h en 15,5 s, un temps interminable que l'on retrouve parfaitement dans la réalité. Si on a pour ambition, telle la finition, d'avancer dynamiquement ou même d'emprunter des routes vallonnées, il faudra en effet se transformer en champion d'aviron en agitant le levier de vitesse d'avant en arrière et inversement aussi fréquemment qu'une rame, avec heureusement un guidage et des verrouillages tout à fait satisfaisants. Ce n'est pas la seule mauvaise nouvelle puisque, pour tirer le meilleur du petit 999 cm3, il faut aller chercher le peu de puissance qu'il y a dans les tours, ce qu'il fait avec certes l'ardeur d'un chihuahua par sa faible inertie mais aussi son niveau sonore, sa voix rocailleuse trahissant sa nature de 3 cylindres. Une fois péniblement atteints les 130 km/h sur autoroute, le régime moteur se stabilise juste au dessus des 4 000 tr/min en cinquième mais il faut fréquemment repasser la quatre par exemple sur les faux plats ascendants.

Si vous êtes à la recherche d'un minimum de polyvalence ou si vous souhaitez même tout simplement profiter comme il se doit des capacités d'accueil exceptionnelles de la Fabia tant en humains qu'en chargement, il faudra donc allonger 1 270 € supplémentaires à finition identique pour recevoir l'assistance d'un turbo, le sifflet magique ajoutant 15 chevaux mais surtout doublant littéralement le couple, de quoi enlever cinq secondes pleines sur l'exercice du 0 à 100 km/h. Cependant, si vous êtes plutôt adepte de la conduite en solitaire et/ou en zones urbaines et périurbaines, ce 1.0 peut s'avérer un agréable compagnon du quotidien, restant tout à fait civilisé et discret jusqu'au milieu du compte-tours. À ce rythme, il fait même preuve d'une frugalité remarquable puisque l'on peut alors, avec un minimum de souplesse et d'anticipation, passer sous la barre des 5,0 l/100 km de moyenne, franchir les 6,5 semblant de toute façon être un véritable défi à moins peut-être de roulant constamment dans les 500 tr/min précédant la zone rouge. Enfin, l'amortissement, bien aidé par des jantes de 16 pouces au flanc de pneu généreux, offre un bon compromis, maîtrisant le gîte tout en effaçant les imperfections de la route.

Pour ce qui est du soin apporté à l'intérieur en matière de choix des matériaux, disons qu'il n'a rien de remarquable, une surabondance de plastiques durs venant recouvrir une planche de bord à la présentation (très) sobre et (trop) classique. Cela n'a jamais véritablement fait partie des qualités de la Fabia mais c'est facilement excusé par les tarifs. Ou en tout cas, ça l'était. Démarrant à 17 230 €, elle s'incline désormais tant en prix qu'en rapport prix/équipements face à une Kia Rio ou une Opel Corsa certes moins spacieuses mais plus véloces à motorisations proches.