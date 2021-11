Essai vidéo- BMW Série 4 Gran Coupé : l’élégance et le dynamisme

EN BREF Berline familiale coupé 2e génération À partir de 49 700 €

BMW est l’un des constructeurs qui possède le plus de berlines coupés dans sa gamme. C’est devenu une sorte de marque de fabrique. Il y a tout d’abord la Série 2 Grand Coupé puis au sommet de la gamme la Série 8 Gran coupé. Comme c’était le cas de la précédente génération, cette Serie 4 Gran Coupé vient donc s’intercaler entre ces deux modèles.

Stylistiquement et logiquement cette déclinaison Gran Coupé reprend les codes stylistiques de la famille Série 4. Alors, on retrouve bien évidemment la face avant qui a fait tant parler avec sa calandre qui se compose des deux haricots qui ont été énormément agrandis. Elle est entourée par des projecteurs effilés.Même si cette nouvelle identité est loin de faire l’unanimité, elle a le mérite de permettre de faire aisément la différenciation avec la Série 3, ce qui n’était pas le cas de la précédente génération.

Mais cette Série 4 ne se résume pas uniquement et heureusement à sa face avant. La principale nouveauté se situe au niveau de son profil avec l’arrivée de deux portes arrière qui lui permettent de devenir une vraie familiale. Elle affiche aussi des points communs avec les coupés à l’image des vitres sans encadrement ou bien évidemment de la chute de pavillon prononcée. Les plus observateurs auront toutefois noté une différence avec le coupé ou le cabriolet au niveau des poignées de portes plus discrètes que celles des deux autres modèles.

En termes de mensurations, cette Série 4 mesure désormais 4,78 m soit 14 cm de plus qu’avant, gagne près de 3 cm en largeur, 5 cm en hauteur et en empattement. L’ensemble fait preuve d’élégance et de dynamisme, de quoi lui permettre de se distinguer de la Série 3 plus classique avec sa forme de berline tricorps.

À l’intérieur, la planche de bord est identique aux autres modèles de la famille Série 4 et de la Série 3. Face aux places avant une instrumentation numérique de 12,3 pouces assez basique pouvant être couplée à un affichage tête haute et un écran multimédia de 10,25 pouces. La présentation est classique et fidèle aux standards BMW notamment,en matière de qualité, c’est-à-dire très bons. On regrettera seulement que cette Série 4 Gran Coupé ne profite pas de la même planche de bord que sa cousine, la i4, nettement plus moderne avec sa double dalle numérique courbée.

Plus grande que la précédente, la nouvelle Série 4 Gran Coupé améliore légèrement ses aspects pratiques avec un coffre de 470 litres soit 39 litres de mieux que précédemment. Il est accessible par un hayon, ce qui rend cette berline plus facile à utiliser que la Série 3 avec son coffre et la banquette arrière peut se rabattre selon le schéma 40/20/40. En revanche, l’habitabilité arrière est moyenne et il faudra composer avec un imposant tunnel de transmission qui condamne quasiment la place centrale. Les occupants des places arrière ne devront pas mesurer plus d’1,85 m en raison de la chute de pavillon prononcée qui limite la garde au toit.