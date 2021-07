Essai vidéo - Mini Cooper 5 portes (2021) : deuxième dose

En bref : Citadine A partir de 21 800 € Deuxième restylage

Mini met à jour son modèle phare lancé en 2014. La famille « hatch », entendez par là les versions 3, 5 portes et cabriolet, sont restylées pour la seconde fois. Une importante mise à jour avait déjà eu lieu en 2018. Sept ans, c’est une durée de vie importante pour une génération, et ce restylage est un moindre mal pour faire patienter les clients jusqu’à 2023, date à laquelle la nouvelle génération arrivera.

Mini modernise donc au maximum son best-seller. Visuellement d’abord, la marque fait le ménage dans tous les artifices esthétiques pour revenir à quelque chose de plus sobre. La partie avant voit apparaître une calandre peinte de forme trapézoïdale avec au centre le pare-chocs couleur carrosserie. Les antibrouillards laissent place à des ouïes verticales dans le bouclier alors que la jupe arrière a été légèrement revue. La britannique conserve son capital sympathie largement mis en valeur par son très haut niveau de personnalisation. De nouvelles jantes, des teintes de carrosserie et de toit indédites font également leur apparition au catalogue.

A bord, on distingue aussi quelques changements dans les matériaux employés. La principale nouveauté provient d'un volant inédit, doté de touches capacitives. On note quelques changements aussi dans les matériaux et les habillages ainsi qu’un écran plus grand (8’’) pour le système multimédia. Ce dernier profite de Carplay sans fil mais n’est toujours pas compatible Android Auto. Cet univers qu’on adore vieillit plutôt bien.

Si la version 5 portes, vendue 900 € de plus, n’est pas la plus prisée par les clients elle présente l’avantage de faciliter l’accès aux places arrière. Enfin, des places c’est un bien grand mot, tant l’espace aux jambes est réduit. Le coffre lui reste plutôt correct pour le format avec 278 litres à disposition. La Mini en profite pour faire une mise à jour de son équipement.

Des tarifs encore plus élevés !

L'instrumentation numérique est présente sur les finition hautes et le régulateur de vitesse adaptatif fonctionne désormais de 0 à 140 km/h. Il y a également quelques premières, comme le frein à main électrique, le volant chauffant, les suspensions adaptatives ou encore le radar de sortie de voie. Autre domaine où la Mini change de façon notable, c'est en matière de tarifs. Ils sont encore plus élevés ! Ne cherchez pas un modèle 5 portes à moins de 21 800 €, et la version Cooper en finition « Yours », lourdement optionnée, que vous avez sous les yeux franchit allègrement la barre des 35 000 €.