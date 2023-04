En bref Restylage

Break compact hybride

À partir de 32 750 €

Suzuki et Toyota collaborent étroitement depuis mars 2019 pour produire et généraliser à grande échelle des véhicules électrifiés. Toyota possède environ 5 % du capital de Suzuki alors que ce dernier a signé pour une participation de 0,2% au sein du géant Toyota. L’intérêt pour Suzuki est d’introduire des modèles hybrides afin d’abaisser les émissions de CO2 de sa gamme, jusqu’ici lourdement pénalisée par l’Europe (Taxe CAFE). Pour Toyota, il s'agit de profiter du savoir-faire de Suzuki et de sa filiale Maruti pour investir le marché des voitures à bas coût en Inde.

dailymotion Essai vidéo - Suzuki Swace restylée (2023) : copie conforme

Suzuki a choisi d’introduire deux modèles au sein de sa gamme. Un SUV, l’A-cross clone du Toyota Rav-4 et un break, la Swace copie conforme de la Corolla Touring Sports. Les deux sont des purs produits Toyota mais rebadgés Suzuki. Elles suivent donc le même cycle de vie et l’heure du restylage est venue.

Le design acéré du break change peu. Le maillage de la calandre, la signature lumineuse et l’arrivée de nouvelles jantes signent les principales nouveautés de ce restylage. Pour limiter les problèmes de voisinage avec Toyota et conserver un tarif attractif, Suzuki a opté pour les deux finitions d’accès. Du coup, il faudra faire l’impasse sur les jantes de gros diamètre, le coloris bi-ton et le kit carrosserie sportif disponibles chez Toyota.

C’est exactement la même stratégie à bord. Suzuki va droit au but en offrant tous les équipements actuels de série, ce qui permet, encore une fois de contenir le prix. La seule option, c’est la peinture métallisée. Le restylage amène tout de même quelques nouveautés comme l’instrumentation numérique et surtout le nouveau système multimédia de Toyota. Ce dernier affiche des graphismes soignés et s’avère réactif à l’usage. En revanche, la taille de l’écran est limitée à 8’’ et il n’y a pas de navigation, quand la Corolla voit son écran grimper à 10’’ et offrir la navigation de série. La finition et les matériaux sont très corrects.

Et si l’espace aux places arrière est assez décevant, le coffre, lui répond pleinement aux besoins d’une famille active avec un volume de base de 600 litres, un logement sous plancher et une banquette 2/3-1/3 rabattable depuis le coffre.