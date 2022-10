"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

dailymotion Et en marge du Mondial 2022 - Mercedes Classe A restylée, électrification totale (vidéo)

Ces derniers temps, il devient de plus en plus difficile de distinguer un modèle restylé de la première mouture. Et c'est aussi le cas pour la Mercedes Classe A de quatrième génération, qui passe par cette épreuve du traditionnel rafraichissement de mi-carrière après quatre années de commercialisation. Il y a bien des optiques à la signature lumineuse différente, des boucliers modifiés, des jantes redessinées ou quelques petites retouches sur la carrosserie. Mais pour faire la différence dans la rue au premier coup d'oeil entre la première mouture et cette Classe A restylée, il faudra se montrer sacrément observateur.

Même constat à l'intérieur où on retrouve les deux grands écrans numériques (toujours de 10,25 pouces chacun en option) et une planche de bord quasiment identique. Cet intérieur n'avait de toute façon pas besoin d'être profondément remanié avec son design futuriste et sa jolie présentation. En revanche, il gagne quelques nouveautés technologiques intéressantes : le système MBUX de dernière génération augmente ses capacités d'intelligence artificielle et peut désormais apprendre de ses discussions avec le conducteur ou les passagers. Dès le 1er semestre 2023, l'auto disposera d'un système de reconnaissance digitale pour identifier le conducteur. Mercedes annonce par ailleurs un niveau d'équipement supérieur avec, de série, une caméra de recul et des ports USB. Dans le communiqué allemand, les optiques à LED sont toujours en option mais cela pourrait différer pour le marché français.

Que des moteurs électrifiés

La nouvelle Mercedes Classe A possède désormais une gamme de moteurs entièrement électrifiés. Tous les blocs essence et diesel se connectent au moins à un système électrique à 48 volts avec un alterno-démarreur de 10 kW. De quoi gagner quelques g/km de CO2 et décilitres de consommation d'après la norme WLTP, même si les chiffres annoncés par le communiqué restent assez élevés dans l'absolu (il y aura du malus sur toute la gamme non hybride rechargeable).

La version hybride rechargeable A250 e profite d'une autonomie augmentée en mode 100% électrique grâce à une amélioration de ses batteries (entre 70 et 82 km selon la version). Mercedes France nous précise que les versions 220 et 250 essence ne seront pas commercialisées sur notre marché, ni la 220d.

Enfin, la version 35 AMG de 306 chevaux passe elle aussi à l'électrification 48 volts. Mais là aussi, le gain en CO2 et en consommation n'est pas significatif sur le papier (entre 184 et 196 g/km selon les versions). L'A45 S de 400 chevaux ne s'électrifie pas contrairement à toutes les autres variantes. Reste maintenant à connaître les prix de cette Classe A restylée.