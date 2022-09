Et en marge du Mondial 2022 - Volkswagen Gen.Travel, pour remplacer l'avion ?

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Oui, il y a bien marqué « Volkswagen Group » sur la carrosserie et non pas simplement « Volkswagen ». On ne retrouve pas non plus le célèbre badge de la marque allemande présent sur tous les modèles de sa gamme. Car ce concept-car du nom de Gen.Travel n'est pas signé de la seule marque de Wolfsburg mais bien du groupe Volkswagen tout entier. Il s'agit d'une ébauche de ce que pourrait devenir le système des transports régional à moyen terme. Lorsque les voitures autonomes auront pris le contrôle des routes, le géant allemand de l'industrie automobile pense en effet que ce genre de véhicule pourrait « constituer une alternative flexible et durable de mobilité servicielle (MaaS) aux vols court-courriers. »

En d'autres termes, l'engin ci-dessus à la silhouette particulièrement futuriste jouerait les navettes et permettrait de moins polluer qu'un avion de ligne régionale. Mais attention, le Gen.Traval ne peut accueillir que quatre personnes au maximum d'après le communiqué officiel et offre même un confort royal lorsqu'il n'y a que deux personnes, avec une finition intérieure digne des limousines et un gros travail sur le bien-être des passagers. Ainsi, à son bord, ils pourront au choix se divertir, travailler grâce à la présence de tablettes fixées sur la planche de bord ou même dormir. Pour cela, les vitres peuvent devenir complètement opaques et les passagers pourront se délasser avec de la luminothérapie.

Volkswagen Group ne communique ni les caractéristiques techniques de l'auto ni son autonomie. On sait juste que ce concept mesure près de 5,5 m. Une chose est sûre : grâce à une suspension active électrique capable d'anticiper tous les mouvements verticaux et horizontaux, les passagers n'auront probablement pas le mal des transports.

Présentation à Chantilly

Volkswagen boude le mondial de Paris et préfère exposer le Gen.Travel au concours de Chantilly Ar & Élégance ce dimanche 24 septembre. Au fil des ans, le rendez-vous français va-t-il finir par attirer autant de constructeurs automobiles que ceux de la Villa d'Este ou de Pebble Beach aux Etats-Unis ? Maintenant que les marques se désintéressent des salons automobiles classiques, c'est fort possible.