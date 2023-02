Et si Citroën arrêtait les SUV ?

Jamais un segment automobile n’avait connu une telle expansion. En Europe, les SUV ont eu la peau des 4x4, des monospaces et, désormais, ce sont les berlines qui sont menacées. Rien ne semble pouvoir les arrêter.

Pourtant, Vincent Cobée, le patron de Citroën, ne leur prédit pas un avenir aussi radieux que les chiffres de ventes le laissent penser. En effet, il s’est confié auprès de nos confrères d’Autocar en indiquant un « monde post-SUV ». Selon le dirigeant de la marque aux chevrons, « la transition vers les véhicules électriques va accroître massivement l’importance de l’aérodynamisme ».

L’aérodynamisme n’est pas le seul critère mis en avant puisqu’il est « convaincu qu’il y aura une forme de réglementation, de directive ou d’incitation à réduire le poids et la taille des batteries ». Ainsi Mr Cobée est persuadé que les constructeurs automobiles chercheront plutôt à concevoir des voitures plus basses et mieux profilées, plutôt que de s’atteler à réduire le poids des SUV. Le but serait ainsi de gagner en consommation davantage via l’aérodynamisme que par la masse.

La question reste pertinente. Citroën ne possède pas à ce jour de SUV électrique dans sa gamme, mais propose tout de même le van ë-SpaceTourer doté d’une batterie de 75 kWh et dépassant facilement les deux tonnes.

Citroën Oli, la voie à suivre ?

Les futurs modèles Citroën s’inspireront-ils du dernier concept, l’Oli ? Un concept n’est jamais gratuit, et celui-ci avance des données intéressantes. Sa forme de SUV va à l’encontre des dires de Mr Cobée, mais son poids limité à seulement 1 000 kg, la batterie raisonnable de 40 kWh, et la vitesse bridée à 110 km/h va dans le sens d’une consommation mesurée. D’ailleurs, Citroën annonce un appétit de seulement 10 kWh/100 km, lorsque la moyenne s’établit aux alentours de 18-19.

À l’autre bout du monde, dans l’Empire du Milieu, l’offensive prend la forme de SUV, mais pas seulement. BYD propose une grande berline Han, Leapomotor à sa C01, Lucid sa Air, Nio sa ET5 ou encore XPeng sa P7… D’ailleurs, Peugeot ne semble pas prêt à abandonner cette catégorie, comme en témoigne le dernier concept Inception.

La berline aura-t-elle sa revanche, notamment chez Citroën ? L’avenir nous le dira.