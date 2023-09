Et voici le nouveau Jeep Gladiator restylé (2023)

Il y a quelques mois, Jeep dévoilait les premières images de la version restylée du Wrangler de quatrième génération. Sachant que le Gladiator lancé sur le marché en 2019 possède la même face avant, la même planche de bord et une plateforme mécanique très proche, vous ne serez pas surpris en découvrant sa version restylée qui s’expose actuellement au salon de l’automobile de New-York.

On retrouve logiquement les mêmes nouveautés esthétiques avec une calandre différente avec une grille plus petite, des optiques nouvelles, des feux arrière revus et des boucliers redessinés. Même constat à l’intérieur avec une planche de bord intégrant les mêmes évolutions que celles du Wrangler restylé. La console centrale s’articule autour d’un écran tactile de 12,3 pouces fonctionnant avec l’interface Uconnect 5.

Plus de diesel

Sous le capot, le Gladiator restylé embarque le V6 Pentastar essence de 3,6 litres atmosphérique avec toujours 289 chevaux et 353 Nm, accouplé à une boîte manuelle à six rapports de série ou une transmission automatique à huit rapports en option. Mais le V6 diesel de 3,0 litres disparaît du catalogue. Sera-t-il remplacé par une déclinaison hybride rechargeable 4XE, disponible depuis quelques années sur le Wrangler ? Pour l’instant, Jeep ne donne aucune précision là-dessus.

Comme nous l'a confirmé un responsable de Jeep France, l'engin va cesser sa commericalisation chez nous. Le Gladiator était vendu en petit nombre en Europe et en France, où son immatriculation en véhicule utilitaire lui permettait jusqu’à présent d’échapper au terrible malus écologique. Pour rappel, il coûtait tout de même 76 900€ dans sa version diesel.