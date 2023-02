F1: l'épave de la voiture de Grosjean au coeur d'une grande exposition à Madrid

C’est peu dire que la Formule 1 connaît un retour en grâce depuis quelques années, lequel a d’ailleurs coïncidé avec la diffusion par Netflix de la série documentaire Drive to survive.

C’est dans ce contexte que s’ouvrira prochainement à Madrid la toute première exposition consacrée à la discipline-reine du sport mécanique, et tout simplement baptisée F1 Exhibition.

Le propos, ambitieux, consiste à retracer l’histoire de la Formule 1 et à donner à vivre « de l’intérieur » ce milieu qui fascine, en faisant notamment appel à des technologies à la fois interactives et immersives, mais aussi en exposant des voitures dont l’aura dépasse celle du cadre strict de la discipline.

Ainsi en ira-t-il notamment de l’épave carbonisée de la voiture à bord de laquelle le français Romain Grosjean avait failli trouver la mort le 29 novembre 2020 au Grand Prix de Bahreïn.

Ce qu'il reste de cette Haas sera exposée dans la salle « Survie » - l’une des six qui composent l’exposition - qui lui sera entièrement consacrée, et les visiteurs pourront découvrir de nombreux éléments (photos et vidéos) autour de ce crash qui avait sidéré le monde entier.

Les autres salles, dont la création du contenu a été confié à des spécialistes de la F1, journalistes et historiens, artistes, cinéastes ou anciens pilotes, promettent un spectacle de haute volée, qui rendra hommage aux grands noms du sport, parmi lesquels Ayrton Senna ou Enzo Ferrari.

"Cette exposition sera une véritable célébration de l’incroyable histoire de la Formule 1, et rapprochera plus que jamais nos fans du plus grand spectacle sportif au monde", résume le président de la Formule 1 Stefano Domenicali.

L’exposition, dont le prix d'entrée est fixé à 19,99 € (tarif réduit pour les 3-12 ans) ouvrira ses portes le 24 mars et durera jusqu’à l’été.

Quant aux impatients, on leur rappelle au passage que le premier des 23 GP que comptera la saison 2023 se tiendra à Bahreïn le dimanche 5 mars. Hâte !