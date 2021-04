Famille Fiat 500 : une série spéciale Hey Google

Nouvelle série spéciale pour les trois membres de la famille 500 à moteurs thermiques. Pour celle-ci, Fiat s'est associé à Google. Les trois modèles, la petite citadine, le monospace 500L et le SUV 500X, sont ainsi dotés des services Mopar Connect avec Google Assistant dans l'application "My Fiat".

Concrètement, grâce à une commande vocale, le conducteur peut demander et recevoir des informations sur la voiture et interagir avec elle, et ce même à distance. Par exemple, chez soi via son smartphone ou l'écran du Nest Hub, on dit "Hey Google, demande à ma Fiat…" pour savoir quel est son niveau de carburant, où elle est garée, si elle est fermée. Le Mopar Connect permet de connaître l'état du véhicule. Autre exemple, le propriétaire de l'auto peut recevoir des notifications si la voiture sort d'une zone prédéfinie.

Côté look, les trois modèles sont présentés avec une silhouette bicolore, avec partie basse peinte en blanc et partie haute peinte en noir (toit, montants de pare-brise, custodes, coques de rétroviseurs). Il y a sur les piliers centraux un décor inspiré des couleurs de Google. Un motif que l'on retrouve sur les sièges, dotés d'une étiquette brodée "Hey Google". La coque de clé est spécifique. L'appareil connecté Nest Hub est offert à la livraison. Les trois modèles ont l'écran tactile 7 pouces avec Car Play et Android Auto.

La 500 classique se dote de jantes de 15 pouces. Sa dotation de série comprend le régulateur de vitesse, les radars de recul, les capteurs de pluie et luminosité, la banquette 50/50. Le moteur est le 1.0 micro-hybride de 70 ch.

La 500X reçoit des jantes 17 pouces, les antibrouillards, les radars de recul, l'accoudoir avant et le démarrage sans clé. Le SUV existe avec les essences 1.0 120 ch et 1.3 150 ch. Côté diesel, il y a le 1.3 95 ch et le 1.6 130 ch.

Enfin la 500L a des jantes 16 pouces, la clim manuelle, les radars de recul et les capteurs de pluie et luminosité. Elle se contente chez nous du diesel 1.3 de 95 ch.

Les prix ne sont pas encore connus.