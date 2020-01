Fiat 500 hybride : CO2 en baisse, prix en hausse à partir de 14 990 €

Fiat se met à l'hybride. Mais l'italien commence avec de l'hybridation légère, montée sur un nouveau bloc 3 cylindres 1.0 litre de 70 ch. Celui-ci est doté d'un petit bloc électrique BSG 12V, c’est-à-dire un alterno-démarreur, et d'une mini-batterie lithium.

Le système récupère l'énergie lors du freinage et de la décélération, la stocke dans la batterie et l'utilise pour redémarrer le moteur en mode Stop&Start et l'assister pendant l'accélération. Le BSG permet aussi de couper plus rapidement le thermique en dessous de 30 km/h. De quoi faire baisser légèrement les consommations et émissions.

Fiat est surtout gagnant du côté de l'homologation. Selon les premières valeurs données par la marque, avec la norme NEDC corrélée, ce bloc sur la 500 rejette 90 g/km de CO2. L'ancien 1.2 de 69 ch annonçait au mieux 109 g/km. Pareil avec la norme WLTP, le nouveau 3 cylindres rejette de 119 à 128 g/km, contre de 129 à 148 g/km pour le 1.2.

Mais s’il y a du mieux côté consommations et émissions, les prix progressent ! Avec la finition de base Pop, le 1.0 70 ch BSG commence à 14 990 €. Le 1.2 69 ch (sans un pack "Eco") commençait à 12 990 € ! La hausse est un peu plus contenue avec les finitions supérieures, de 800 à 1 500 €.

Au passage, le 1.2 reste au catalogue avec la boîte automatique Dualogic… et ses prix sont aussi gonflés dans la nouvelle gamme, avec 1 000 € de plus.

La gamme 500 pour 2020 (Série 8)

1.0 hybride 70 ch BVM6

> Pop : 14 990 €, Lounge : 15 990 €, Star : 16 990 €, Sport : 16 490 €, Rockstar : 17 490 €, Launch Edition : 17 990 €.

1.2 69 ch Dualogic

> Pop : 15 990 €, Lounge : 16 990 €, Star : 17 990 €, Sport : 17 490 €, Rockstar : 18 490 €.

La version cabriolet coûte 2 800 € de plus.