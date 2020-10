Fiat dévoile la Tipo restylée, avec un nouveau logo Fiat et une version Cross

Quelques jours après la Panda, c'est au tour de la Tipo d'être rafraîchie. Mais si la citadine a été à peine revue, les changements sur la compacte sont plus nombreux et (bien) plus intéressants. Et cela commence par un petit événement : la présence d'un nouveau logo Fiat.

Pour l'avant (mais bizarrement pas l'arrière), on oublie donc le logo arrondi à fond rouge et bord chromé, place à de grandes lettres FIAT… et c'est tout. La calandre a été redessinée, avec une grille qui va plus loin sous les optiques. Ces dernières peuvent être full LED, ce qui donne un regard plus moderne. Le bouclier est inédit, avec une barre chromée entre les antibrouillards. À l'arrière, on a des feux LED.

La deuxième grande nouveauté de la Tipo restylée, c'est la version Cross, pour la berline, la 5 portes et le break. Comme la Panda, la compacte surfe donc sur la mode SUV et profite d'une variante au look baroudeur, avec de généreuses protections de carrosserie en plastique d'aspect brut sur les bas de caisse et autour des roues. Il y a aussi des inserts couleur alu et des barres de toit. Pas de transmission intégrale, mais une garde au sol relevée de 4 cm.

À bord, le volant est revu. Pour la modernité, on a surtout un nouvel écran tactile de 10,25 pouces, comme sur la nouvelle 500 électrique. Le système multimédia UConnect 5 a les compatibilités Apple Car Play et Android Auto sans fil. Un chargeur de téléphone par induction est aussi ajouté.

Le restylage est l'occasion pour Fiat de bien moderniser l'équipement. La Tipo restylée peut avoir des feux de route automatiques, une surveillance des angles morts, une lecture des panneaux de signalisation, un détecteur de fatigue, des radars de stationnement avant et un accès mains libres. La Tipo rattrape ainsi une partie de son retard, même si on pouvait lui pardonner vu son placement prix agressif. Ce dernier devrait être conservé, d'autant que la Tipo restera un cran en dessous des références du segment en matière de technologies.

Ça bouge aussi sous le capot. La Tipo adopte un nouveau trois cylindres 1.0 turbo de 100 ch, qui s'annonce bien plus performant que l'ancien 1.4 de 95 ch grâce à un couple maxi de 190 Nm dès 1 500 tr/mn contre 127 Nm à 4 500 tr/mn pour le 1.4. Côté diesel, le 1.6 sera décliné en 95 et 130 ch (au lieu de 120 ch précédemment). Mais pas d'hybridation à l'horizon.