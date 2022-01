Fiat : la Tipo berline et le 500L disparaissent du catalogue

Fiat a fait du ménage dans sa gamme. Comme l'a confirmé un porte-parole de la marque auprès d'Autoactu, deux modèles ont été gommés de l'offre française, et cela se voit déjà dans le configurateur en ligne. Il s'agit de la Tipo berline et de la 500L.

C'est donc la fin pour la déclinaison monospace de la 500, qui aura eu chez nous une longue carrière, car elle a été présentée il y a dix ans (au Salon de Genève 2012). Rien de surprenant, la gamme avait déjà été réduite au strict minimum. À peine plus de 200 exemplaires ont été livrés en France en 2021.

Il faut dire que le petit monospace n'est plus du tout à la mode, et ce depuis des années ! Cette variante a d'ailleurs été lancée alors que la plupart des constructeurs commençaient à quitter le segment. Mais Fiat en a tout de même produit plus de 500 000 exemplaires. Avec la fin de la 500L, un nouveau trou se creuse dans la gamme entre la 500 classique à trois portes et les véhicules compacts 500X et Tipo.

Pour cette dernière, l'offre a aussi été rationalisée. Fiat met fin chez nous à la berline, qui servait de produit d'appel mais ne s'est jamais bien vendue. Le client français n'est clairement pas intéressé par les compactes à coffre. La gamme Tipo comprend donc maintenant la 5 portes et le break, qui vient d'être décliné en version Cross.