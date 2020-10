Fiat Panda : petit restylage avec une inédite version Sport

La Panda fête ses 40 ans. Et elle n'en est qu'à sa troisième génération ! L'actuelle date de 2011 et l'heure n'est pas encore au renouvellement. Fiat se contente de lui offrir un petit rafraîchissement, quelques mois après avoir lancé le nouveau moteur trois cylindres 1.0 de 70 ch à micro-hybridation (avec un alterno-démarreur) couplé à une nouvelle boîte manuelle 6 rapports.

Il n'y a d'ailleurs pas de changement technique cette fois, Fiat indique juste que cet 1.0 s'associe à toutes les versions. Et c'est justement à ce niveau qu'il y a du changement, avec une offre complètement renouvelée.

Le modèle de base se nomme Life. Il y a ensuite la City Life, dotée de nouveaux boucliers selon Fiat… mais c'est juste le look de l'ancien modèle 4x4 qui est recyclé ! Il y a ensuite une inédite version Sport.

La base esthétique est la même, ce qui fait qu'il y a des protections en plastique sur les bas de caisse et autour des roues. La protection sur les portes a été enlevée et les poignées sont peintes couleur carrosserie. La Sport est dotée de jantes de 16 pouces bicolores et peut recevoir une couleur vert mat. Un pack optionnel permet d'avoir des étriers avant peints en rouge. Mais n'espérez pas un moteur plus puissant. La Panda continue ensuite de proposer les City Cross et Cross, avec une transmission intégrale optionnelle et un look très aventurier.

Dans l'habitacle, une vraie grande nouveauté pour la Panda : l'arrivée d'un écran tactile de 7 pouces, avec les compatibilités Apple Car Play et Android Auto. Mais Fiat n'annonce pas d'autres équipements inédits, il faut donc faire l'impasse sur les aides à la conduite plus modernes.