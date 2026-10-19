C’est un fait, le concept de la future « Deuche » a été la star de ce Mondial 2026. En plus de son design rappelant la mythique Citroën, cette voiture représente plusieurs défis puisqu’elle est promise dans deux ans, en propulsion électrique, au prix de vente de 15 000 €.

Pour arriver à réduire les coûts, il est impératif de partager les technologies comme la plateforme au sein du groupe Stellantis. Sans surprise, Fiat en profitera et compte bien lancer « sa 2CV ». Arnaud Belloni, le patron de la marque, l’a confirmé auprès de nos confrères d’Autocar : « Nous travaillons sur plusieurs véhicules basés sur cette plateforme dédiée aux voitures électriques. Nous préparons une petite voiture qui s’inspirera de la 2CV, et elle promet d’être époustouflante. »

À noter que Fiat assure que cette future voiture est « aussi prête que l’était la 2CV », mais a estimé que « ce n’était pas le bon moment pour la dévoiler ». Évidemment, il n’était pas question de faire de l’ombre à la Citroën.

Un nom déposé

Ce n’est pas tout puisque M. Belloni a confirmé que Fiat avait déposé la marque « Koala ». Cette démarche qui consiste à sécuriser des noms est très courante dans l’industrie automobile, mais le fait d’en évoquer un n’a évidemment rien de gratuit.

De plus, ce nom coule de source après la Panda et le Grizzly qui fut la nouveauté du stand au Mondial de l’auto : « Nous avons un Koala, un Panda et un Grizzly ».