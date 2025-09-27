Focus sur les occasions du Salon de Lyon : et la plus chère est (ou était !)...

Près de 200 modèles exposés, 7 000 m2 de surface consacrés aux voitures d'occasion, on ne peut pas dire que les organisateurs du Salon de Lyon négligent le marché de la seconde main, qui rappelons-le, représente plus de 5 millions d'exemplaires échangés par an, quand le neuf fait péniblement 1,6 millions d'unités.

Et après vous avoir présenté le modèle le moins cher du plateau, focus aujourd'hui sur le plus cher. Nous avons arpenté les allées, on a cru tenir le vainqueur avec un Volvo XC90 à 66 000 €, mais non, car sur le stand du groupe Thivolle trônait une magnifique Alpine A110 S dans une livrée gris mat du plus bel effet. Son prix ? 69 990 € !

C'est cher, très cher même, sachant que son tarif neuf (hors option cela dit) était de 69 100 €, et que cet exemplaire aura 4 ans en fin d'année. Il n'a parcouru que 11 000 km cependant, ce qui est très peu. Et c'est aussi la preuve, s'il en fallait encore une, que l'Alpine A110 ne décote pas. Elle ne prend pas (encore) de la valeur, mais on ne perdra pas d'argent en s'en portant acquéreur.

La version 110 S de l'A110 développe 40 chevaux de plus que la version de base. Le châssis bénéficie de barres antiroulis plus rigides, à l'instar des amortisseurs. Et les pneus plus larges sont des Michelin Pilot Sport 4 d'origine. De quoi justifier un prix plus élevé, en neuf, comme en occasion !

Sachez toutefois que cette auto "était" la plus cher du plateau des occasions. Au passé. Car elle a été vendue. Il en restait une autre à date, une version blanche 110 S également, affichée 62 000 €.





