Ford E-Tourneo Custom, le 9 places 100% électrique

Il y a quelques semaines, Ford levait le voile sur la version électrique de son Transit. Cette fois, la marque à l’ovale présente la variante « civile » de son utilitaire électrique, conçu pour servir de minibus avec une capacité de 9 places en plus de son coffre généreux. Le E-Tourneo Custom joue même les modèles haut de gamme avec une présentation léchée qui rappellerait presque les versions Vignale de la gamme.

Sous le capot, le E-Tourneo embarque le même groupe motopropulseur que le E-Transit. On retrouve donc un moteur électrique de 160 kW soit 217 chevaux, cette version faisant l’impasse sur la motorisation moins puissante de 135 chevaux également proposée sur le fourgon. Son pack de batteries affiche une capacité de 74 kWh, capable de se charger à 125 kW en courant continu et à 11 kW en courant alternatif. Ford annonce un rechargement de 15 à 80% en 41 minutes sur des bornes à haute puissance de 125 kW. Suffisant pour imaginer partir en voyage avec lui, sachant que Ford annonce une autonomie maximale de 370 km d’après la norme WLTP ? Possible mais il faudra bien évidemment prévoir des pauses recharge puisqu’à 130 km/h sur l’autoroute, l’autonomie baissera inévitablement à cause de la vitesse et de la traînée aérodynamique de l’engin.

Du grand luxe

Outre la planche de bord déjà relativement cossue du dernier Transit, avec deux grands écrans de 12 et 13 pouces, le E-Tourneo peut aller aussi loin qu’un Mercedes Classe V dans l’équipement de luxe : sièges arrière ultra-modulables et coulissants, portes latérales à commande électrique mains libres, système audio B&O à 14 haut-parleurs, cartes de clés numériques, toit en verre panoramique, volant inclinable pour travailler voir se restaurer…il y a quasiment tout. On ne connaît en revanche pas encore le prix de l’engin, également disponible au catalogue dans une version hybride rechargeable ainsi qu’en diesel avec deux ou quatre roues motrices.