Ford et Volkswagen, mariés et plusieurs enfants ?

Ford et Volkswagen sont désormais partenaires dans différents projets. D'un côté, Volkswagen développe et produit des véhicules utilitaires pour Volkswagen, et notamment la prochaine génération du pick-up Amarok. A l'inverse, Volkswagen prête sa plateforme modulaire MEB (celle des VW ID.3 et ID.4, mais aussi de l'Audi Q4 e-tron) à Ford pour que l'Américain puisse lancer de nouveaux modèles électriques en réduisant les investissements.

Un choix peu surprenant compte tenu du fait que Ford ne dispose pas de plateforme modulaire pensée dès le départ uniquement pour des modèles électriques compacts. Mais si l'accord ne prévoyait qu'un seul modèle, les choses pourraient évoluer.

Sans confirmer quoi que ce soit, le président de Ford Europe semble indiquer que les deux entreprises "songent à de nouvelles opportunités". La première électrique de Ford basée sur la plateforme MEB sera placée sous le SUV Mustang Mach-E, et verra le jour en 2023. Mais ce ne sera probablement pas suffisant en Europe où le segment intermédiaire des compactes est crucial.